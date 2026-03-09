Se inundó una estación del subte D y hubo molestias en los usuarios: qué pasó
Un video en redes sociales expuso agua acumulada en las vías del subte D en Pueyrredón. Pasajeros denunciaron mal olor y sospechan de la rotura de un caño cloacal.
El hecho se dio este lunes por la tarde, después de que se viralizara un video en redes sociales donde se podía observar una gran cantidad de agua acumulada en las vías del subte D en la estación Pueyrredón. El momento fue capturado por los usuarios en medio de la hora pico del servicio.
Si bien en el video se observa el agua, informaron que esto no provocó demoras en el funcionamiento del subte. Por el momento se desconoce el motivo que provocó esta inundación.
Las videos de la inundación en el Subte D
Según reportaron algunos usuarios, el anegamiento se debería a un problema en las bombas de desagüe, ya que explicaron que se podía percibir mal olor en la estación donde la línea D se combina con la línea H.
Desde las cuentas oficiales del Subte de Buenos Aires no se reportaron al respecto y mientras tanto, el servicio de la línea D continuó funcionando con normalidad, aunque algunos pasajeros manifestaron su preocupación por el estado de la estación y el fuerte olor que se percibía en el lugar.