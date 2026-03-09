Se inundó una estación del subte D y hubo molestias en los usuarios: qué pasó

Un video en redes sociales expuso agua acumulada en las vías del subte D en Pueyrredón. Pasajeros denunciaron mal olor y sospechan de la rotura de un caño cloacal.

Algunos usuarios explicaron que se debe a un problema en las bombas de desagüe en el subte.

El hecho se dio este lunes por la tarde, después de que se viralizara un video en redes sociales donde se podía observar una gran cantidad de agua acumulada en las vías del subte D en la estación Pueyrredón. El momento fue capturado por los usuarios en medio de la hora pico del servicio.

Si bien en el video se observa el agua, informaron que esto no provocó demoras en el funcionamiento del subte. Por el momento se desconoce el motivo que provocó esta inundación.

Las videos de la inundación en el Subte D SUBTE 1 SUBTE 2 Según reportaron algunos usuarios, el anegamiento se debería a un problema en las bombas de desagüe, ya que explicaron que se podía percibir mal olor en la estación donde la línea D se combina con la línea H.