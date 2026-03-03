Trambus en Buenos Aires: licitan siete paradores icónicos que conectarán subtes, trenes y Aeroparque

La Ciudad de Buenos Aires lanzó el proceso de licitación para desarrollar siete paradores icónicos que formarán parte del recorrido del Trambus en su tramo 1 (T1). Estos nuevos espacios no funcionarán únicamente como estaciones, sino como centros de conexión pensados para articular distintos medios de transporte en sectores de alta demanda.

El proyecto se enmarca dentro de la expansión de un sistema de movilidad 100 % eléctrico que unirá el sur y el norte de la Ciudad, fortaleciendo la red de transporte público y promoviendo alternativas sustentables.

Los paradores estarán ubicados en puntos estratégicos del recorrido y permitirán optimizar los tiempos de viaje mediante combinaciones más ágiles con subtes, trenes, colectivos y el sistema público de bicicletas Ecobici.

Las obras se llevarán adelante en barrios clave del trazado del T1, entre ellos:

También abarcarán sectores relevantes de la Costanera y avenidas troncales que forman parte del recorrido. El objetivo es consolidar espacios que funcionen como verdaderos nodos intermodales, facilitando la transferencia entre distintos sistemas de transporte en áreas con alto flujo de pasajeros.

Según explicó Pablo Bereciartua, ministro de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad de Buenos Aires, los nuevos paradores fueron concebidos como puntos de integración total del sistema de movilidad. En sus palabras, se trata de infraestructura diseñada para simplificar, agilizar y hacer más cómodo el traslado de las personas, entendiendo el transporte como un sistema integral.

Conexión con subtes y trenes

Los paradores icónicos del Trambus estarán emplazados en cruces estratégicos que refuerzan la integración con la red existente de subtes y ferrocarriles metropolitanos.

Las ubicaciones previstas incluyen:

Av. Bullrich y Juan B. Justo (conexión con Línea D y FFCC San Martín).

Juan B. Justo y Av. Corrientes (Línea B y FFCC San Martín).

Av. La Plata y Av. Rivadavia (Línea A).

Av. J. M. Moreno y Av. Rivadavia (Línea A y FFCC Sarmiento).

Av. La Plata y Av. Directorio (Línea E).

Av. Almafuerte (Línea H).

En el caso de los paradores ubicados en la Costanera, contarán además con conexión directa con Aeroparque, fortaleciendo el vínculo entre el sistema urbano y el transporte aéreo.