Anses confirmó aumentos: cuánto cobra una madre con dos hijos en marzo

Anses confirmó el aumento de la AUH para marzo y actualizó los montos que recibirán las familias, en línea con la inflación informada por el Indec.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó los aumentos previstos para marzo. Las prestaciones tendrán un ajuste del 2,88 por ciento, en línea con la ley de movilidad que establece actualizaciones mensuales según la última inflación difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De esta manera, la Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $132.814, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad pasa a $432.461, la Asignación Familiar por Hijo a $66.414 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad a $216.240.

Otros beneficios que se pueden cobrar en marzo En el caso de las familias que cumplen las condiciones establecidas por Anses, muchas pueden recibir la Tarjeta Alimentar, oficialmente denominada Prestación Alimentar. Este beneficio se acredita de manera automática, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional, y en marzo no tendrá aumentos, por lo que mantiene los mismos valores de febrero:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres hijos o más: $108.062 En este contexto, una familia con dos hijos que cobra AUH percibirá en marzo $265.628 por las dos asignaciones más $81.936 de Prestación Alimentar, lo que da un total de $347.564 brutos en el mes (sin contar la retención del 20 por ciento que se liquida tras presentar la Libreta AUH).