Tarjeta Alimentar marzo 2026: cuánto se cobra y quiénes acceden al beneficio

La Tarjeta Alimentar , oficialmente denominada Prestación Alimentar, mantiene en marzo de 2026 los mismos valores que en febrero. El monto que recibe cada familia depende de la cantidad de hijos y del tipo de prestación que perciba el titular.

La acreditación se realiza de manera automática en la cuenta bancaria, el mismo día en que se cobra el beneficio principal.

Este refuerzo económico está destinado a hogares en situación de vulnerabilidad. La gestión y evaluación de requisitos corre por cuenta de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ), en coordinación con el Ministerio de Capital Humano. No requiere inscripción adicional, siempre que la persona cumpla las condiciones establecidas.

Durante este mes, los valores se mantienen sin modificaciones. Las familias con un hijo que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación por Embarazo (AUE) reciben $52.250. En el caso de hogares con dos hijos, el monto asciende a $81.936.

Para quienes tienen tres o más hijos, la suma alcanza los $108.062. Estos importes se depositan directamente en la misma cuenta donde se percibe la asignación principal, sin necesidad de realizar trámites extra.

La Prestación Alimentar está dirigida a madres y padres con hijos de hasta 14 años inclusive que reciben la AUH. También alcanza a mujeres embarazadas desde el tercer mes que perciben la AUE, personas con discapacidad que cobran AUH y madres de siete o más hijos titulares de Pensiones No Contributivas.

Qué se puede comprar con el beneficio

Desde su implementación, la ayuda está destinada exclusivamente a la compra de alimentos. No se permite utilizarla para bebidas alcohólicas. El objetivo es garantizar el acceso a productos básicos y contribuir a mejorar la calidad nutricional en los hogares beneficiarios.

El dinero no se entrega en efectivo ni a través de una tarjeta física adicional en la mayoría de los casos. Se acredita directamente en la cuenta bancaria del titular, lo que simplifica el acceso y evita gestiones presenciales.

Cómo saber si corresponde el pago

No es necesario iniciar un trámite específico para obtener la Tarjeta Alimentar. Anses cruza datos de sus bases para verificar si la persona reúne las condiciones. Desde que se amplió el rango etario en 2024, el proceso se volvió completamente automático.

La recomendación principal es mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar. Esto incluye domicilio, teléfono y correo electrónico. Para revisar la información, se puede ingresar a la plataforma Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en el apartado “Información Personal”.

Quienes quieran confirmar si recibirán el pago pueden consultar el calendario oficial de cobros o revisar en la sección “Hijos” dentro de “Mis Asignaciones” en Mi Anses. Allí aparece el detalle de todas las prestaciones activas.

En marzo, la Prestación Alimentar continúa siendo un respaldo clave para miles de familias. Sin cambios en los montos, el beneficio sigue apuntando a garantizar el acceso a alimentos esenciales y acompañar a los sectores que más lo necesitan.