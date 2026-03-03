Sonreía en una foto y horas después intentó quitarse la vida: del abismo a la superación

Según el Informe del Sistema Nacional de Información Criminal, los suicidios aumentaron 45% en 10 años en Mendoza. Además, de enero a noviembre de 2024 se notificaron 791 intentos de suicidio , mientras que en 2025 ascendieron a 810. Hablar de suicidio es una herramienta para prevenir y puede salvar vidas.

Franco Monsalvo tiene 31 años. Luego de superar dos intentos de suicidio, el joven mendocino le pone voz a una problemática compleja que atraviesa a toda la sociedad y comparte con MDZ un testimonio de reconstrucción tras una de las peores tormentas.

La historia de Franco es una historia de años. Sin embargo, tan solo 8 meses atrás recibió aquel diagnóstico que acarrea desde su infancia y que durante muchos años desconoció: Trastorno Límite de la Personalidad . Una afección caracterizada por una inestabilidad del estado de ánimo y que requiere un tratamiento de por vida .

El Trastorno Límite de la Personalidad afecta al 2% de los adultos, en su mayoría jóvenes. Existe una alta proporción de autoagresión, así como una proporción significativa de tentativas de suicidio y de suicidios consumados. Las personas que padecen esta enfermedad necesitan en forma intensiva ayuda terapéutica; casi el 20% requieren, en algún momento, internaciones psiquiátricas.

El primer contacto de Franco con la depresión fue a los 12 años. En aquel entonces el tratamiento empezó luego de una serie de autolesiones : "Sentía una angustia constante. Yo no quería matarme, buscaba una salida rápida al dolor que sufría y sentía en ese momento", cuenta.

Todo era aún más complejo para Franco ya que no tenía una red de contención. Si expresaba lo que sentía, la respuesta eran gritos o golpes. "Resultaba difícil entender por qué decía algo y venía una mano, un grito o cosas así. Nunca tuve en quien apoyarme, por eso siempre fui una persona solitaria, que creía que podía solo, arreglándomelas con mis propias fuerzas", relata.

Si bien durante los años siguientes Franco continuó con su tratamiento, la situación empeoró en 2019 tras la muerte de su mamá.

El primer intento de suicidio

"Mi mamá falleció en 2019 y acarreé una depresión bastante grande. Tres años después, con un par de situaciones complejas y sumado a la depresión que tenía, empezaron los pensamientos suicidas", describe.

En agosto de 2022, Franco tuvo su primer intento de suicidio. Lejos de la imagen estereotipada que suele construirse sobre la depresión, aquella mañana parecía "completamente normal" para quienes compartían sus días con el joven mendocino.

"La mañana del primer intento de suicidio yo estuve sacando fotos en un evento que estaba haciendo el Chino Maidana. Y estaba re bien. Hasta me saqué una foto con el Chino Maidana en la que aparezco sonriendo", expresa.

Pero detrás de esa sonrisa, se escondía una angustia que ya no podía contener. Tan solo pocas horas más tarde de aquella foto, Franco intentó quitarse la vida. Luego de aquel intento, el joven permaneció internado 18 días en una clínica de salud mental.

"Yo siempre avisé"

El suicida avisa. Siempre se debe tomar en serio a una persona que amenaza con su vida, escucharla sin hacer juicios, suposiciones, ni interrupciones. Es oportuno orientarla a realizar la consulta con el profesional adecuado, para que pueda recibir la atención y contención correspondiente.

En su primer intento de suicidio, Franco avisó a su mejor amigo. Lo mismo ocurrió la segunda vez. Era noviembre, pocos meses después del primer intento. El tratamiento continuaba, pero todo era cuesta arriba para él. Allí llegó la segunda ingesta medicamentosa.

"Me tomé todas las pastillas que tenía y le avisé a mi mejor amigo. Me acuerdo que llegó la ambulancia, bajé la escalera y de ahí no me acuerdo más nada", cuenta. Lo que sigue, él mismo lo describe como un milagro. "Me salvé por 5 minutos. Nadie sabe cómo, pero quedé sin secuelas después de eso", dice.

Aquel momento fue un punto de inflexión: "Si después de dos veces no me había ido era por algo. Sentí que me tenía que quedar ahí peleándola".

La reconstrucción

Lo posterior no fue fácil, pero sí es esperanzador para aquellos que estén atravesando alguna problemática de salud mental. Tras una nueva internación que en esta oportunidad duró 15 días, Franco continuó su tratamiento, aunque, confiesa, hubo días en los que resultaba casi imposible levantarse de la cama. En ese entonces, su hijo se convirtió en su motor para no bajar los brazos.

"Cuando estaba internado, no permitían ingresar niños. Pero un día fueron a llevarme unos cosas que necesitaba y lo vi a través de la ventana. Ahí pensé que no podía hacerle esto a él. Sufrió sin ver a su papá un montón de tiempo", relata.

"La tuve que pelear un montón, porque también es desgastante el hecho de pensar que tengo que estar bien. Es una lucha con la cabeza todos los días, pero son procesos largos. La gente piensa que vos tenés depresión y te levantás un día y ya no tenés más depresión. Es una lucha constante", agrega.

franco monsalvo fotografo en mdz (3) Franco continúa con su tratamiento y tras años de lucha, asegura que hoy vive su mejor momento. Alf Ponce Mercado / MDZ

Tras un largo proceso, Franco asegura que hoy vive su mejor momento. Mientras continúa su tratamiento psicológico y psiquiátrico, el joven espera su segundo hijo y cumplió uno de sus grandes sueños al desempeñarse como fotógrafo oficial de Gimnasia de Mendoza.

"Soy feliz. Tengo una familia hermosa, tengo el trabajo que siempre soñé, tengo amigos, he generado una red de contención. Le quiero decir al que esté pasando por algo similar que siempre se puede. Que es una lucha muy complicada, pero que se puede salir de eso. Entre tanta oscuridad, siempre que veas un poquito de esperanza, hay que ir por ese lado y apoyarse en quien uno tiene al costado", reflexiona.

Señales de alarma y cómo acompañar

"La persona siente que quiere ser escuchada, que quiere ser contenida. Nadie quiere llegar al punto de querer quitarse la vida. Muchas veces las personas no quieren un consejo de cómo salir adelante, quieren ser escuchadas, contenidas. La palmadita y el todo va a estar bien, no sirven. Lo que realmente quieren es que los escuchen, que se preocupen por ellos, son personas que necesitan algo y que el resto no está viendo", indica Franco.

Si bien cada situación es diferente, según una guía elaborada por la Asociación internación para la Prevención del Suicidio (IASP), estas son algunas posibles señales de alarma:

Comentarios relacionados con sentirse solo, sin esperanza, aislado, inútil o como una carga para los demás.

Hablar de suicidio o de querer morir, que a veces puede ser con tono de humor.

Despedirse o desprenderse de bienes personales.

Preguntar dónde o cómo conseguir medios potencialmente letales, como el acceso o armas o pastillas.

Muestras de irritabilidad y hostilidad fuera de lo común.

Muestras de comportamientos impulsivos.

Publicaciones sobre alteraciones en el sueño en la alimentación.

Abandono de las actividades cotidianas.

Ante una situación de riesgo, la persona se puede comunicar al Centro de Asistencia al Suicida y Atención en Crisis al 0800 8000 135 o por llamadas por WhatsApp al (+549) 261 557 03 14. Por su parte, la provincia cuenta con la línea 148, opción 0, las 24 horas.