Cambió la VTV: cuáles son los nuevos plazos para la revisión técnica de autos

El Gobierno nacional confirmó que seguirán vigentes los cambios en la VTV (Verificación Técnica Vehicular) y ratificó la reforma del sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) que rige en el país. La medida mantiene las modificaciones aplicadas en 2025 sobre plazos para hacer la VTV, habilitación de talleres y requisitos técnicos para los controles vehiculares.

La decisión fue oficializada en el Boletín Oficial del 9 de marzo a través del Decreto 139/2026, que ratificó la reforma introducida previamente en la reglamentación de la Ley de Tránsito 24.449. Con esta resolución, el Poder Ejecutivo dejó firme el esquema que modificó la periodicidad de la revisión técnica y cambió las condiciones para el funcionamiento de los talleres.

El reclamo había sido impulsado por la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica de Vehículos de Autotransporte Interjurisdiccional (CATRAI), junto con empresas y particulares vinculados al sector. El planteo cuestionaba principalmente los nuevos plazos de control, la apertura del sistema de talleres y la eliminación de algunos requisitos técnicos.

Uno de los puntos centrales de la reforma es la modificación en los plazos para realizar la VTV, especialmente en el caso de los autos particulares.

Los autos 0 km deberán hacer la primera VTV a los cinco años del patentamiento.

Los vehículos de hasta diez años de antigüedad deberán realizar la revisión técnica cada dos años.

Antes de la reforma, la primera verificación se exigía a los tres años, por lo que el nuevo sistema amplía el período sin inspección para los vehículos más nuevos.

Según el decreto, esta modificación se basa en informes técnicos que consideran la evolución tecnológica del parque automotor y las mejoras en seguridad de los vehículos actuales.

El texto oficial también señala que la mayoría de los siniestros viales se produce por factores humanos y no por fallas mecánicas, por lo que aumentar la frecuencia de las inspecciones no necesariamente mejora la seguridad vial.

Cambios en los talleres de VTV

La reforma también introdujo modificaciones en el sistema de habilitación de los talleres que realizan la revisión técnica vehicular.

Entre los cambios más relevantes se establece que las autoridades jurisdiccionales no podrán limitar la cantidad de talleres habilitados ni fijar tarifas obligatorias, lo que abre el sistema a una mayor competencia entre prestadores.

Desde el sector que presentó el reclamo señalaron que esta apertura podría afectar la imparcialidad de los controles si concesionarias, importadores o talleres mecánicos participan en la verificación de los vehículos.

Sin embargo, el decreto sostiene que la transparencia del sistema se garantiza mediante la fiscalización de los procesos de revisión, y no a través de restricciones sobre el tipo de empresas que pueden prestar el servicio.

Eliminan un requisito en la VTV

La reforma también eliminó el Informe de Configuración de Modelo (ICM), un documento que se exigía para certificar determinadas modificaciones estructurales en los vehículos.

Según el decreto, esta decisión forma parte de un proceso de simplificación administrativa en el sistema de VTV, ya que las certificaciones de seguridad existentes serían suficientes para garantizar que las alteraciones no afecten las condiciones de seguridad vial.

Qué pasó con el reclamo contra los cambios en la VTV

Tras analizar el expediente administrativo, el Gobierno concluyó que los argumentos presentados por el sector no lograron desvirtuar los fundamentos técnicos de la reforma.

Por ese motivo, el decreto dispuso rechazar el reclamo administrativo presentado contra el Decreto 196/2025, lo que deja firmes los cambios en el sistema de Verificación Técnica Vehicular y Revisión Técnica Obligatoria que ya se encuentran vigentes.