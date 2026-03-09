Otro caso de justicia por mano propia: vecinos de Ciudad detuvieron y agredieron al presunto autor de un robo

Un nuevo episodio de justicia por mano propia conmocionó a los vecinos de la Quinta Sección de Ciudad . Un presunto delincuente señalado como el autor del robo a dos menores corría para escaparse de la persecución de ellos cuando una persona lo detuvo y comenzó a agredirlo. Otras se sumaron, lo agredieron, retuvieron y la policía pudo aprehenderlo .

El episodio de violencia colectiva pudo detenerse con la llegada de los efectivos y pone nuevamente el tema en debate, luego de otros dos episodios conmocionantes en la provincia que incluyeron hasta el homicidio de un presunto delincuente.

Todo comenzó pasadas las 18 de este lunes en la Plaza Independencia. Dos menores de edad que habían salido del colegio y caminaban para trasladarse al club donde practican deportes fueron sorprendidos por dos delincuentes con armas blancas . Uno empuñó su cuchillo sobre el torso de un menor y ambos adolescentes entregaron sus celulares a cada ladrón .

Los delincuentes salieron corriendo de la zona (poblada de personas en el espacio verde más céntrico de la ciudad, en pleno horario de salida escolar) y se desplazaron hacia el oeste por varias cuadras. Los menores decidieron perseguirlos. Uno de los ladrones se desvió y huyó con un celular y los adolescentes persiguieron al restante.

Cuando corría por calle Olascoaga, casi en la intersección con Emilio Civit, el delincuente descartó el celular para continuar su huida, pero un vecino que justo se encontraba en la zona lo detuvo . Según los testigos estaba junto a una niña a quien presuntamente había ido a retirar al colegio Sarmiento a escasos metros.

Comenzó a agredirlo para forzar su reducción y a él se le sumaron otras personas que se encontraban en el lugar. Los mismos testigos y las propias víctimas del robo señalaron a este medio que eran más de 3 personas.

El delincuente quedó inmovilizado a metros de esa intersección. Al cabo de unos minutos arribó al lugar personal de la Policía de Mendoza y Preventores de la Ciudad. Los efectivos redujeron al delincuente asegurando también su protección. Los menores se mantuvieron en la zona para prestar declaración.

A las 18.35 lo subieron a un móvil para trasladarlo al edificio de la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Estrada) en el Polo Judicial Penal. Antes, el padre de una de las víctimas llegó al lugar y aseguró haberlo reconocido.

Otro caso de justicia por mano propia

El episodio se suma a otros de similares características que vienen signando a la provincia de Mendoza en las últimas semanas, generando controversia entre el hastío por la inseguridad, la vulneración de los límites penales y la concepción de justicia.

El más famoso implica un homicidio. Se produjo el 3 de marzo pasado cuando un comerciante persiguió, atropelló y mató a un hombre al que descubrió cometiendo un robo en su casa de El Challao, en Las Heras. Se trata de Franco Adrián Correa Roble, quien fue imputado luego por homicidio simple en exceso de la legítima defensa, liberado por lo tanto.

Días antes, un caso de similares características terminó con una paliza contra otro presunto ladrón de una bicicleta, en el mismo departamento. Curiosamente este episodio fue sobre la misma calla Olascoaga, pero a la altura del barrio Colombia I de Las Heras. Allí, los efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras se encontraron con una persona completamente herida, tirada sobre la vereda, luego de que vecinos hayan alertado la golpiza, que a esas alturas ya había concluido.