La Plata: iba comiendo un sándwich por la calle, se cayó y murió

La víctima fue identificada como Fernando Oscar Bardales, de 45 años y en situación de calle. Qué dijo el personal de salud que lo atendió en La Plata.

El hombre se descompensó en la vereda de la calle 511 entre 6 y 7 de La Plata.

Un hombre de 45 años fue hallado muerto la tarde del jueves en una vereda de La Plata. Según fuentes policiales, la víctima iba comiendo un sándwich en la vereda cuando se descompensó y falleció.

De acuerdo con NA, la víctima fue identificada como Fernando Oscar Bardales y se encontraba en situación de calle. El hombre se cayó sobre la vereda de la calle 511 entre 6 y 7, en la localidad platense de Ringuelet. Allí, testigos de la escena dieron aviso a la Policía y al servicio de emergencias médicas SAME Provincia.

Qué dijeron los profesionales del SAME Provincia que atendieron al hombre Fernando Oscar Bardales murió en la plata luego de desvanecerse en plena vereda Fernando Oscar Bardales murió en La Plata luego de desvanecerse en una vereda. NA Al arribar al lugar, el personal médico constató el fallecimiento y descartó preliminarmente que se haya tratado de un atragantamiento con el alimento. “No había restos de comida ni obstrucción en la boca”, revelaron. Pese a las tareas de reanimación que se realizaron tras su traslado al Hospital de Gonnet, no fue posible revertir el cuadro.

La Policía Científica trabajó en el lugar junto con oficiales de la Comisaría Sexta de Tolosa, quienes perimetraron la zona y dieron intervención inmediata al Ministerio Público Fiscal. La causa fue caratulada como "averiguación de causales de muerte", mientras se aguardan los resultados de la autopsia que permita establecer la causa concreta del fallecimiento.

El cuerpo de Bardales fue trasladado para su examen forense en la morgue correspondiente. Hasta el momento, no se registraron signos visibles de violencia en el lugar del hecho, ni indicios que sugieran participación de terceras personas.