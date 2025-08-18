Santa Fe: el peronismo sangró por la unidad, Pullaro cerró sin problemas y LLA apostó a la marca

El PJ atravesó una interna áspera, mientras que Pullaro cerró sin conflictos en Provincias Unidas. Por su parte, los libertarios sorprendieron con Pellegrini.

Los tres principales frentes que competirán en Santa Fe, Fuerza Patria, La Libertad Avanza y Provincias Unidas, ya definieron a sus candidatos para las elecciones nacionales del 26 de octubre, donde estarán en juego nueve bancas de diputados.

El cierre dejó sorpresas en el peronismo, que decidió poner al frente de su lista a la concejala rosarina Caren Tepp (Ciudad Futura), desplazando al exjefe de Gabinete Agustín Rossi, quien pretendía encabezar la nómina. En segundo lugar quedó el propio Rossi, tras una negociación atravesada por tensiones que casi quiebran al PJ provincial.

La novedad fue que Tepp, una dirigente que no pertenece al peronismo sino a Ciudad Futura (espacio que fundó junto a su esposo Juan Monteverde, actual concejal), se quedó con la conducción de la boleta, algo que encendió resistencias internas. La jugada dejó fuera de carrera a Roberto Mirabella, referente del exgobernador Omar Perotti, mientras que desde Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner presionaba para ordenar la lista con nombres como Florencia Carignano y Eduardo Tonioli (Movimiento Evita).

El oficialismo nacional busca imponer la marca En La Libertad Avanza, la conducción libertaria eligió a Agustín Pellegrini, un dirigente poco conocido, para encabezar la boleta. Vicepresidente del partido en la provincia y muy cercano a la diputada Romina Diez, Pellegrini fue bendecido por su jefa política, que prefirió no arriesgar su banca en el Congreso. El sector de Patricia Bullrich, en tanto, consiguió ubicar en el cuarto lugar a Germán Pugnaloni, funcionario del Ministerio de Seguridad.