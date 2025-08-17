El peronismo en Entre Ríos lleva a Guillermo Michel como primer candidato a diputado nacional

Fuerza Entre Ríos oficializó sus listas con Guillermo Michel y Adán Bahl como cabezas, en una propuesta que busca integrar sectores sociales y productivos.

El peronismo entrerriano oficializó ante la Justicia Electoral sus listas de candidatos para las elecciones legislativas de octubre, en las que la provincia renovará representantes en la Cámara de Diputados y en el Senado nacional. La nómina lleva el sello de Fuerza Entre Ríos, el frente que reúne a distintas expresiones del justicialismo.

La lista de diputados estará encabezada por Guillermo Michel, dirigente de Gualeguaychú, mientras que en la boleta para senadores nacionales figura en primer lugar el exintendente de Paraná, Adán Bahl. Ambos destacaron que la propuesta busca representar a los distintos sectores sociales, productivos y académicos de la provincia, combinando experiencia política con perfiles vinculados al desarrollo territorial.

En el segundo lugar de la lista de diputados aparece Marianela Marclay, exconcejal y actual secretaria de Desarrollo Social y Educación de Concepción del Uruguay, reconocida por su trabajo en políticas sociales y de primera infancia. La sigue Andrés Sabella, rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, con una agenda centrada en la defensa de la universidad pública y gratuita. El cuarto y quinto lugar están ocupados por Fabiana Leiva, médica y referente sanitaria de Concordia, y Rodrigo Minguillón, especialista en relaciones internacionales y comercio exterior del sector avícola.

En cuanto a la lista de senadores, Bahl estará acompañado por Adriana Meza Torres, intendenta de Los Conquistadores, cuyo perfil se vincula al desarrollo local y a la representación de las comunidades del norte entrerriano. Desde Fuerza Entre Ríos subrayan que la propuesta refleja la diversidad de la provincia y busca consolidar un proyecto de crecimiento que combine inclusión social, producción y educación.

Lista completa del peronismo en Entre Ríos Senadores