Acuerdo en el peronismo: Jorge Taiana e Itai Hagman encabezan las listas de diputados en PBA y CABA

El peronismo ha logrado un significativo acuerdo político para presentar listas de unidad en los distritos clave de cara a las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre. Este entendimiento, que busca consolidar la fuerza electoral del espacio, se gestó con la venia de los principales referentes del movimiento, incluyendo a la expresidenta Cristina Kirchner, el gobernador Axel Kicillof, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el dirigente social Juan Grabois. La centralización del acuerdo en las figuras de Jorge Taiana e Itai Hagman como cabezas de lista refleja una estrategia para fortalecer la representación en el Congreso.

En la provincia de Buenos Aires, el exministro de Defensa, Jorge Taiana, fue el elegido para encabezar la nómina de candidatos a diputados nacionales. Su designación, que cuenta con el consenso de los distintos sectores, busca proyectar una figura de experiencia y peso político en el principal distrito electoral del país. Por su parte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el diputado Itai Hagman asumirá el primer lugar en la lista, un puesto que subraya la intención de sumar a referentes con perfiles más cercanos a las nuevas generaciones y a movimientos sociales.

El acuerdo alcanzado en la capital, donde se unificaron las candidaturas, contó con la participación activa de Juan Manuel Olmos, uno de los principales articuladores del peronismo porteño. Este consenso fue fundamental para evitar una interna que pudiera fragmentar los votos y diluir las chances electorales en un distrito tradicionalmente complejo para el peronismo. La unidad, en este contexto, se presenta como el principal activo político para competir contra las fuerzas opositoras y asegurar el ingreso de la mayor cantidad de legisladores posible.

Se espera que el formalismo de la presentación de las listas se complete en las próximas horas. Fuentes partidarias indicaron que la firma de las candidaturas de la agrupación Fuerza Patria, que aglutina a varios de los nombres definidos, se realizará durante la tarde de este sábado en la sede del Partido Justicialista (PJ) ubicada en la calle Matheu. Este acto formal marcará el cierre definitivo de las negociaciones y dará inicio a la campaña electoral, con el peronismo unificado detrás de las figuras de Taiana y Hagman como estandartes para la contienda legislativa.

Los candidatos de Fuerza patria a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires son: