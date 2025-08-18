Inesperado giro en la causa por la muerte de un reconocido médico en la Ruta 88: qué encontraron

Como consecuencia del choque, un reconocido médico de Mar del Plata y su hijo de 9 años perdieron la vida.

Un trágico choque tuvo lugar en la Ruta 88, donde un auto, en el que viajaban Diego Quirós (57)- un reconocido médico de Mar del Plata, y su hijo de 9 años-, impactó contra un acoplado que se había desprendido de un camión. Como consecuencia del choque, ambos murieron.

El terrible hecho ocurrió el pasado 8 de junio en en la Ruta 88 donde el remolque se desprendió del camión. Varios vehículos lograron esquivarlo, pero el auto del médico se llevó la peor parte, ya que impactó de frente.

El fiscal de Delitos Culposos, Rodolfo Moure, imputó al camionero, identificado como Raúl Lozano García, por el delito de “homicidio con dolo eventual”. Por otro lado, el dueño del vehículo, Jorge Alejandro Frank, quedó imputado como “partícipe necesario”.

Ruta 88 choque médico.webp El choque entre el camionero y el médico ocurrió en la Ruta 88. NA Inesperado giro en la causa Según informó Infobae, la resolución del juez de Garantías Daniel De Marco reveló que el médico tenía cocaína en sangre al momento del accidente. A su vez, el informe accidentológico determinó que la víctima fatal circulaba a una velocidad muy superior a la permitida para ese tramo de la ruta.