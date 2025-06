"Nadie me va a sacar el dolor": el emotivo relato del hijo del médico que murió tras un choque en la Ruta 88

En diálogo con el medio 0223, Francisco manifestó: “Se está tratando de defender como puede, que diga lo que quiera, yo perdí a mi hermanito y a mi papá”. A su vez, expresó su dolor: “A mí nadie me va a sacar el dolor, yo quiero justicia en honor a él”.

Por otro lado, el joven contó que se enteró de la tragedia por uno de los mejores amigos de su padre. “Me dijo que se había accidentado, pero no me querían decir cómo estaban. Ya habían fallecido”, detalló.

Por último, Francisco sostuvo que busca mantenerse firme por su familia: “Estuve llorando, hubo tres días que no me pude levantar y lo hago porque tengo a mi mamá, que era la ex esposa, pero lo amaba con todo su corazón”. Además, recordó a su padre y lo querido que era por la comunidad. “Mi papá era mi guía, mi amigo, hablaba todo el tiempo con él. Estoy muy orgulloso del papá que tuve”, concluyó.