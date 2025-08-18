Detuvieron a dos menores por el brutal crimen de una mujer en Villa Luzuriaga
La mujer, que fue asesinada en Villa Luzuriaga, fue identificada como Rita Mabel Suárez. Ya son tres los detenidos.
Un trágico y violento episodio tuvo lugar en la localidad bonaerense de Villa Luzuriaga, donde una mujer de 47 años, identificada como Rita Mabel Suárez, fue asesinada frente a su hijo de 15 años durante un intento de robo. Ya son tres los detenidos por el crimen.
Durante el fin de semana, los efectivos llevaron a cabo tareas de campo con el fin de dar con los responsables. Este lunes, dos menores de edad fueron entregados a la Policía bonaerense por sus propias madres. Ambos quedaron a disposición de la Justicia para ser indagados.
Te Podría Interesar
El salvaje crimen
El hecho ocurrió minutos después de las 18 de la tarde del jueves pasado, cuando Suárez esperaba a su hija frente a un domicilio donde la menor tomaba clases particulares. Estaba estacionada en su Renault Sandero Stepway cuando tres jóvenes que circulaban a pie se aproximaron con intenciones de robo. Según el testimonio del hijo de la víctima, los agresores no emitieron palabra antes de intentar abrir las puertas del auto.
Video: mirá el video del asesinato en Villa Luzuriaga
En medio del asalto, Suárez no logró bajar del vehículo de inmediato y uno de los atacantes extrajo un arma de fuego, disparando a través del vidrio de la ventanilla. El proyectil impactó en el hombro de la mujer, que fue trasladada de urgencia a un centro médico, donde falleció a causa de las lesiones.
El crimen quedó registrado en una cámara de seguridad de la zona, que captó el momento en el que los delincuentes se dieron a la fuga. El viernes, uno de los implicados, identificado como Alex Uriel Muñoz, de 19 años, fue detenido y se espera que en las próximas horas sea indagado. La causa está caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio agravado por el uso de arma de fuego criminis causa.