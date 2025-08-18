Detuvieron a dos menores por el brutal crimen de una mujer en Villa Luzuriaga

El hecho ocurrió en el cruce de las calles Miro y Florio de la localidad de Villa Luzuriaga, en el partido bonaerense de La Matanza.

Un trágico y violento episodio tuvo lugar en la localidad bonaerense de Villa Luzuriaga, donde una mujer de 47 años, identificada como Rita Mabel Suárez, fue asesinada frente a su hijo de 15 años durante un intento de robo. Ya son tres los detenidos por el crimen.

Durante el fin de semana, los efectivos llevaron a cabo tareas de campo con el fin de dar con los responsables. Este lunes, dos menores de edad fueron entregados a la Policía bonaerense por sus propias madres. Ambos quedaron a disposición de la Justicia para ser indagados.

El salvaje crimen El hecho ocurrió minutos después de las 18 de la tarde del jueves pasado, cuando Suárez esperaba a su hija frente a un domicilio donde la menor tomaba clases particulares. Estaba estacionada en su Renault Sandero Stepway cuando tres jóvenes que circulaban a pie se aproximaron con intenciones de robo. Según el testimonio del hijo de la víctima, los agresores no emitieron palabra antes de intentar abrir las puertas del auto.

En medio del asalto, Suárez no logró bajar del vehículo de inmediato y uno de los atacantes extrajo un arma de fuego, disparando a través del vidrio de la ventanilla. El proyectil impactó en el hombro de la mujer, que fue trasladada de urgencia a un centro médico, donde falleció a causa de las lesiones.