Viral en redes: el principal sospechoso del crimen vinculado a la casa de Cerati tuvo una polémica actitud

El hombre señalado por la muerte de Fernández eliminó toda su presencia digital tras ser vinculado al caso viral del cuerpo en la ex casa de Gustavo Cerati.

El hecho que se volvió viral tiene un sospechoso que habría tenido una llamativa actitud en las últimas horas.

La identificación del cuerpo encontrado en la ex casa de Gustavo Cerati sigue generando conmoción y volviéndose cada vez más viral. Según se informó oficialmente, se trata de Diego Fernández Lima, un adolescente de 15 años que había desaparecido en 1984.

Sin embargo, en todos estos años, su familia nunca pudo obtener respuestas sobre su paradero, hasta ahora, cuando 41 años después surgen nuevas pistas.

Luego de conocerse la identidad, surgió un posible sospechoso vinculado al crimen: Cristian Graf, un excompañero de colegio de la víctima. Según informó Pampa Mónaco en el programa Mujeres Argentinas, Graf habría tenido una actitud llamativa en las últimas horas: eliminó sus redes sociales, información personal y fotografías de internet.

denuncia de la desaparición de diego El sospechoso del crimen en la ex casa de Cerati desapareció de internet. Archivo Un crimen que podría quedar impune Aunque se hallaron pertenencias como un reloj, una etiqueta de ropa, una llave y un dije con símbolos orientales junto a los restos, el crimen podría quedar prescripto por haber pasado más de cuatro décadas. Sin embargo, Javier, el hermano de Diego, sostuvo que no se debe cerrar el caso: “Vamos a poder darle un adiós definitivo, pero queremos justicia. No sé quién fue ni por qué. Tenía solo 15 años”.

Revelaron la identidad del joven que habría fallecido en la casa en la que vivió Gustavo Cerati. Se llama Diego (16). Algunos de los objetos encontrados junto al cuerpo en la ex casa de Gustavo Cerati. X / Clarín Cristian Graf, el principal apuntado, tiene hoy 56 años y, según trascendió, fue compañero de Diego en la ENET N° 36 de la Ciudad de Buenos Aires. Además, se supo que vivía en la misma manzana donde fueron hallados los restos.