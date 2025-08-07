Qué se sabe sobre el excompañero que podría haber matado a Diego, el joven enterrado en la casa de Cerati

Una impactante denuncia vinculó a Cristian Graf, excompañero de Diego, como autor del crimen y cuya familia habitaba la casa donde fue encontrado el cuerpo.

El fiscal Martín López Perrando, a cargo de la investigación, confirmó que Cristian Graf, de 56 años, fue compañero de Diego Fernández en la ENET N° 36.

El caso de Diego Fernández, el adolescente desaparecido en 1984 y fue recientemente identificado a través de una autopsia forense, dio un giro inesperado en las últimas horas. Un excompañero del colegio del joven se contactó desde el exterior con la fiscalía y vinculó directamente a un exalumno de la misma escuela técnica.

Quién sería el principal autor del crimen El fiscal Martín López Perrando, a cargo de la investigación, confirmó que Cristian Graf, de 56 años, fue compañero de Fernández en la ENET N° 36, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. El vínculo entre ambos se conoció gracias a un mensaje en un chat de egresados, donde se compartió, en las últimas horas, la noticia del hallazgo de los restos en la vivienda que, por aquel entonces, pertenecía a la familia Graf.

"El testigo, que vive en el exterior, se puso en contacto con nosotros de forma espontánea y aportó datos precisos sobre la relación entre Diego y Cristian durante su adolescencia", detalló el fiscal.

Según se informó, el hombre denunciante declarará este jueves por Zoom desde el extranjero, y su testimonio podría ser clave para definir el futuro procesal de Graf, quien podría ser citado a indagatoria.