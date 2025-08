Así fue la denuncia por la desaparición de Diego, el joven que fue encontrado en la casa de Gustavo Cerati

En esa nota, publicada dos años después de la desaparición, Juan Benigno, el padre del adolescente, expresó su dolor y frustración: "La Policía dice que tiene tres mil casos iguales. Y fíjese qué absurdo: desde el primer momento la desaparición fue caratulada 'fuga de hogar'. Yo protesté y ¿sabe qué me dijeron? Que así estaban impresos los formularios. Me negué a eso, pero como si nada. ¿Qué quiere que investiguen si ya dan por sentado que él se fue, no que me lo robaron".