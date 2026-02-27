Presenta:

Estafaban con una falsa promesa de trabajo en una minera: hay más de 80 damnificados

A los estafados le prometían sueldos de $2,5 millones en una minera y les cobraban un canon inicial de $200 mil por supuestos trámites.

Al menos 82 personas en Córdoba denunciaron haber sido estafados por una falsa convocatoria laboral para una minera en Catamarca.

Al menos 82 personas de la localidad cordobesa de Deán Funes denunciaron haber sido estafados mediante una convocatoria laboral inexistente para una minera en Catamarca, y se organizan para hacer una denuncia colectiva porque además se les cobró un supuesto canon de $200.000 para trámites administrativos.

La propuesta resultaba tentadora: remuneraciones de $2.500.000 mensuales más un adicional de $300.000 por tareas en zona de puna, bajo modalidad 14x14, con traslado y alojamiento incluidos.

Sin embargo, para “asegurar” el puesto, los interesados debían transferir $200.000 en concepto de un supuesto canon destinado a estudios médicos y gestiones administrativas ante la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA).

La convocatoria llevaba la firma de un vecino que se presentaba como supervisor del proyecto y representante de una consultora identificada como Bomblin.

Estafados por una firma sin registros legales

Con el correr de los días, y tras concretar los pagos, los postulantes advirtieron que la firma no contaba con registros legales y que la empresa minera mencionada desconocía haber iniciado cualquier proceso de contratación.

El impacto fue aún mayor porque algunos damnificados renunciaron a sus empleos anteriores con la expectativa de incorporarse al nuevo trabajo. Además, un centro médico local habría efectuado exámenes preocupacionales, aunque ahora se negaría a entregar los resultados ante la falta de pago por parte de la supuesta consultora.

Al parecer, y según informó el canal El Doce de Córdoba, la modalidad no sería aislada: en otras provincias como San Juan, Tucumán, Jujuy y Mendoza se habrían reportado situaciones similares que alcanzarían a unas 400 personas, variando únicamente el nombre de la minera utilizada como señuelo.

Frente a este escenario, los afectados comenzaron a organizarse para avanzar con una presentación judicial en las próximas horas y lanzaron una campaña para alertar a la comunidad sobre el riesgo de transferir dinero ante ofertas laborales sin respaldo comprobable.

