Estafaban con una falsa promesa de trabajo en una minera: hay más de 80 damnificados

Al menos 82 personas de la localidad cordobesa de Deán Funes denunciaron haber sido estafados mediante una convocatoria laboral inexistente para una minera en Catamarca, y se organizan para hacer una denuncia colectiva porque además se les cobró un supuesto canon de $200.000 para trámites administrativos.

La propuesta resultaba tentadora: remuneraciones de $2.500.000 mensuales más un adicional de $300.000 por tareas en zona de puna, bajo modalidad 14x14, con traslado y alojamiento incluidos.

Sin embargo, para “asegurar” el puesto, los interesados debían transferir $200.000 en concepto de un supuesto canon destinado a estudios médicos y gestiones administrativas ante la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) .

La convocatoria llevaba la firma de un vecino que se presentaba como supervisor del proyecto y representante de una consultora identificada como Bomblin.

Con el correr de los días, y tras concretar los pagos, los postulantes advirtieron que la firma no contaba con registros legales y que la empresa minera mencionada desconocía haber iniciado cualquier proceso de contratación .

El impacto fue aún mayor porque algunos damnificados renunciaron a sus empleos anteriores con la expectativa de incorporarse al nuevo trabajo. Además, un centro médico local habría efectuado exámenes preocupacionales, aunque ahora se negaría a entregar los resultados ante la falta de pago por parte de la supuesta consultora.

Al parecer, y según informó el canal El Doce de Córdoba, la modalidad no sería aislada: en otras provincias como San Juan, Tucumán, Jujuy y Mendoza se habrían reportado situaciones similares que alcanzarían a unas 400 personas, variando únicamente el nombre de la minera utilizada como señuelo.

Frente a este escenario, los afectados comenzaron a organizarse para avanzar con una presentación judicial en las próximas horas y lanzaron una campaña para alertar a la comunidad sobre el riesgo de transferir dinero ante ofertas laborales sin respaldo comprobable.