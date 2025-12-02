Estafados: se quedaron sin cena de egresados y juntan plata para hacer pollos asados

Los grupos de alumnos de 5º año estafados se van sumando uno a uno desde que el fin de semana pasado, un curso se quedó sin cena de egresados y denunció en las redes a la empresa OK Eventos y a su dueño Mauricio Morales.

Ahora, los estudiantes del último año de la secundaria de la escuela Arriero del Ande de Las Heras denunciaron en las redes sociales que tenían planificada su cena de egresados para el día sábado 6 de diciembre en el salón de Casa Balear en Rodeo de la Cruz pero no existe reserva, ni música, ni banquete.

Ellos se dieron cuenta que habían sido víctimas de un fraude cuando vieron en las redes sociales el escrache al dueño de OK eventos. En ese momento llamaron al salón y les confirmaron que no existía ninguna reserva para la cena de egresados .

Como el caso tomó gran repercusión, la Comisión Directiva de Casa Balear puso el lugar a disposición de los alumnos para que pudieran hacer su fiesta y ellos aceptaron.

OK Eventos se publicita como una empresa que catering y egresados.

Los estudiantes que egresan este año de la secundaria tampoco pudieron celebrar el egreso del nivel primario porque terminaron 7º grado en 2020, en plena restricciones de la cuarentena por la pandemia de Coronavirus.

Colecta para cumplir el sueño

Aunque los chicos de la escuela Arrieros del Ande pagaron sus tarjetas, la cena de egresados que soñaron no existe. Para compensar el mal trago, familiares y amigos decidieron organizar una colecta y poner dinero de sus bolsillos para hacer un festejo.

“Por un escrache en Facebook los padres se encuentran con que este tipo estafó a otras escuelas. Comienzan a llamar a Casa Balear dónde sería la fiesta y les avisan que no tienen ninguna fecha reservada. El tipo está desaparecido”, escribió la tía de una de las estudiantes en Facebook.

“Desafortunadamente son chicos de muy bajos recursos. Necesitamos de la solidaridad de todos para poder hacerles la fiesta. Los dueños del salón se apiadaron de la situación y les prestan igual el lugar pero no hay nada, solo un servicio de DJ que acabamos de conseguir. Ni banquete,ni comida,ni bebidas, ni torta, ni mesa dulce! Todo será bien recibido! Vamos a estar juntando para hacer al menos pollo asado”, agregó la mujer.

Además, dejó los datos para hacer la donación

Mercado Pago

Alias: Bibi.rodriguez.1970

Titular de la cuenta: Bibiana Rodríguez