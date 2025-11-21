Cena de egresados: cuánto cuesta armar el outfit de la gran noche

Llega fin de año y la culminación de ciclos de estudio de los alumnos -de primaria, secundaria y nivel superior- y para celebrar se realiza la cena de egresados . Mientras eligen el salón y el menú, una pregunta asalta a padres y egresados: ¿Cuánto hay que invertir para la gran noche ?

La elección del vestuario para una cena de egresados , lejos de ser un simple detalle, se ha convertido en uno de los principales focos de gasto de la fiesta. El deseo de tener el outfit perfecto eleva los costos a niveles inesperados. Mientras unos eligen el alquiler de trajes y vestidos otros prefieren comprarlos.

La elección del atuendo marca el primer gran gasto de la cena de egresados . Para quienes prefieren la silueta clásica del vestido de una sola pieza, los precios inician en un rango accesible de $30.000 a $32.000 para diseños más simples.

A los gastos de indumentaria y calzado se le suman los servicios de maquillaje y peluquería.

Sin embargo, los modelos más elaborados o con pedrería pueden escalar hasta los $132.000. Una alternativa popular es el conjunto de dos piezas (top y falda), que ofrece versatilidad y un precio fijo de $90.000, generalmente con un pequeño incentivo de ahorro si se opta por el pago en efectivo, quedando en $85.000.

En cuanto a los trajes, la compra por separado obliga a revisar varios precios: los sacos de fiesta parten de los $119.990, los pantalones desde $49.990 y las camisas a partir de $29.990. Sin embargo, muchas tiendas ofrecen el ambo (saco y pantalón) como la opción más rentable por $200.000, el egresado puede llevar el traje de dos piezas junto con la camisa y el cinturón. Algunos locales, por el mismo monto, incluso incluyen el accesorio final, ofreciendo: el ambo, la camisa, el cinturón, la corbata o el moño.

vestidos de fiesta vidriera Los vestidos de fiesta incrementan su valor de acuerdo a las telas y la confección. Ayelén Oviedo /MDZ

El gasto extra del calzado

El outfit de la cena de egresados no está completo sin el calzado. La inversión en zapatos es otra de las variables significativas que egresadas y egresados deben considerar.

Para ellas: los zapatos de fiesta (sandalias de tacón, stilettos o plataformas) con detalles o terminaciones de calidad parten de los $45.000 y pueden alcanzar los $100.000.

Para ellos: los zapatos de vestir (mocasines o acordonados de cuero) clásicos y cómodos se encuentran entre los $45.000 y los $79.000 en marcas de gama media-alta. Otra opción que se usa actualmente son las zapatillas urbanas que hacen que el estilo sea más casual. Dichas zapatillas parten de $40.000.

promocion ambo vidrieras mendoza Hay promociones especiales para ambos en estas fechas pensadas para la cena de egresados. Ayelén Oviedo /MDZ

La tendencia de maquillaje y peluquería

El look de gala de la cena de egresados requiere un toque de sofisticación que va más allá de la ropa: hablamos del peinado y el maquillaje. Estos servicios son cruciales para asegurar la durabilidad y la elegancia durante toda la noche.

El peinado para las egresadas va desde $45.000 (dependiendo del largo del cabello) hasta los $180.000 abonando con débito/crédito hasta 3 cuotas sin interés y $150.000 abonando en efectivo. Sumado a esto lo que no puede faltar es el makeup. El precio va a depender del estilo que se elija, en base a eso, encontramos maquillajes desde $100.000 a $150.000.

Smokey eyes y glitter, la combinación perfecta para un maquillaje de noche Foto: Shutterstock El maquillaje puede costar hasta $150.000. Foto: Shutterstock

En contraste con el gasto en maquillaje y peinado para las egresadas, el presupuesto en servicios de estética para los caballeros es significativamente más acotado. Su inversión se centra principalmente en garantizar un corte de cabello prolijo y definido que acompañe la formalidad del ambo. Entre sus combos pueden incluir perfilado de barba y cejas más el corte de pelo con un costo de $10.000 en adelante obviamente dependiendo de la complejidad del estilo solicitado.

En definitiva, el costo del outfit de egresados es toda una inversión significativa. Mientras unos están dispuestos a pagar por las prendas, entendiendo el valor emocional que este tiene, otros optan por el alquiler del atuendo. Esta opción permite reducir costos.

A estos gastos en indumentaria y servicios de belleza hay que sumar el valor de las tarjetas -que dependiendo del menú y el salón- varían entre los $50.000 y $100.000.