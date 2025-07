Seguro de caución para viaje de egresados: qué cubre y por qué es clave

Es que este tipo de coberturas actúa como una garantía para que las agencias cumplan con sus compromisos y, en caso que eso no ocurra, queden cubiertas las cuotas abonadas por parte de los padres o responsables de los egresados.

Sin embargo, más allá de la obligatoriedad del seguro de caución , hay un aspecto crucial que aún no es lo suficientemente conocido: la importancia de exigir una póliza individual. Y el dato no es menor si se tienen en cuenta las cifras del sector. Sin ir más lejos, según la Cámara Argentina Federal de Turismo Educativo, se calcula que más de 450.000 estudiantes participan cada año de viajes educativos y de egresados en todo el país junto a más de 220 agencias de turismo estudiantil habilitadas.

Las pólizas individuales ofrecen una garantía directa, transparente y trazable a nombre del padre responsable de cada pasajero. Esto no solo otorga mayor claridad y seguridad jurídica, sino que además permite que cada familia pueda verificar en cualquier momento el estado de su cobertura. Para obtenerla, los interesados deben solicitar a las agencias organizadoras de este tipo de viajes que realicen un trámite sencillo e inmediato ante las compañías que brindan este tipo de servicios.

Este seguro de caución no solo fortalece la confianza en el sistema de viajes estudiantiles, sino que eleva el estándar de responsabilidad y transparencia en la contratación de viajes para que niños y adolescentes vivan una de las experiencias más significativas de la vida escolar.

Todo lo que tenés que saber a la hora de exigir un seguro de caución

“Exigir una póliza individual para cada persona no es un detalle menor, por el contrario, es una forma concreta de cuidar lo que más importa”, consideró Gonzalo Oyarzabal, CEO de Woranz -una de las compañías que presenta mayor crecimiento en materia de seguros de caución en los últimos años, según el ranking SSN-, quien se encargó de despejar todas las dudas que surgen al momento de planificar una de las experiencias más importantes en la vida de cualquier chico o adolescente.

Gonza prensa 1 (3) Gonzalo Oyarzabal, CEO de Woranz

-¿Qué cubre la póliza?

-La póliza aplica para casos en los que no se realice el viaje, los chicos no viajan o la agencia de turismo presenta “bomba de humo” y no aparece más. La compañía de seguros debe reembolsar las cuotas abonadas a cada padre.

-¿Para quién es la póliza?

-La póliza siempre asegura al padre, madre o tutor responsable de cada estudiante para garantizar transparencia y que cada uno de ellos pueda ver su inversión asegurada. O, si hubiese un siniestro, se reembolse la suma correspondiente a cada padre. Por eso es tan importante que se contraten pólizas individuales.

-Ahora, ¿quién paga el seguro? ¿Le corresponde a cada padre?

-Algunas agencias de turismo agregan el precio en la cuota y otros habilitan que cada uno lo pague directamente.

-¿Cuándo deben recibir la póliza los padres?

-Todo padre debería tener la póliza luego de firmar el contrato y antes de comenzar a pagar la cuota del viaje. Es la única forma de tener una garantía real sobre lo abonado

-En cuanto a los tiempos de emisión, ¿de qué plazos estamos hablando? Porque algunas agencias de turismo sostienen que pueden demorar hasta 3 meses en emitirse...

-La emisión es en el momento. Hoy en Woranz estamos emitiendo más de 4.000 pólizas por día. Que haya demoras en otras compañías de seguros es por especulación o falta de recursos, nada más.

-¿La póliza es accesible? ¿Los padres pueden acceder libremente?

-Por supuesto. Los padres de cada estudiante son los asegurados en la póliza y es obligación de cada agencia que cada uno de ellos pueda acceder a la misma cuando lo requieran. Es más, se la deben exigir a cada agencia de turismo. En el caso de Woranz, contamos con un portal para que aquellos interesados puedan acceder a su póliza, con solo ingresar su DNI .

-¿Los estudiantes liberados también deben tener póliza?

-Sí, deben tener una póliza por el monto que alcancen a pagar. Quizás no es el viaje completo, pero seguramente abonan tasas, impuestos y seguros.