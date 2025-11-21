Pronóstico: viernes con descenso de la temperatura en Mendoza
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con nubosidad variable, vientos leves del sudeste y una máxima de 29°.
Este viernes 21 de noviembre, Mendoza tendrá un día más fresco, con nubosidad variable y vientos leves del sudeste, después de varias jornadas calurosas y marcadas por el viento. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la máxima será de 29° y la mínima de 14°, lo que dejará una mañana templada y una tarde agradable.
Las condiciones se mantendrán estables, con momentos de sol y otros de cielo cubierto. En la cordillera, el panorama será parcialmente nublado, aunque sin fenómenos relevantes previstos para el día.
Así estará Mendoza este fin de semana según el pronóstico
El sábado llegará con un aumento de la temperatura, acompañado por poca nubosidad y vientos moderados del noreste. Habrá inestabilidad en cordillera, y la máxima trepará hasta los 33°, con una mínima de 16°.
Ya para el domingo será todavía más caluroso, con 35° de máxima, cielo algo nublado y vientos moderados del noreste. En la zona cordillerana persistirá la inestabilidad, especialmente durante la tarde y noche.