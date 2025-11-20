Fin de semana XXL: cómo estará el tiempo en Mendoza durante los próximos días

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa una jornada agradable para este viernes en Mendoza.

Este viernes baja la temperatura, pero la tendencia no durará mucho.

Después de una jornada ventosa y con Zonda en algunas zonas de Mendoza, el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anuncia nubosidad variable y descenso de la temperatura para este viernes 21 de noviembre. Además, el Servicio Meteorológico Nacional no emitió ningún tipo de alerta.

La mínima esperada para este viernes es de 14ºC y la máxima de 29ºC, un poco de alivio tras un jueves muy caluroso, aunque no durará mucho.

Así estará el tiempo en Mendoza este viernes 21/11 Viento: circulación de brisa leve de norte a sur desde las 12:00 hasta las 21:00, abarcando toda la provincia.

circulación de brisa leve de norte a sur desde las 12:00 hasta las 21:00, abarcando toda la provincia. Nubosidad: cielo despejado durante la mañana. A partir de las 15:00, se espera nubosidad parcial en Malargüe y zona Sur. Por la noche, el Valle de Uco y la zona Este también presentarían cielo seminublado.

cielo despejado durante la mañana. A partir de las 15:00, se espera nubosidad parcial en Malargüe y zona Sur. Por la noche, el Valle de Uco y la zona Este también presentarían cielo seminublado. Alta Montaña: cielo despejado durante el día y, hacia la noche, parcialmente nublado, similar al comportamiento del llano. Pronóstico para los próximos días El sábado en tanto se espera que la temperatura comience a subir nuevamente, lo que parece ya ir marcando la tendencia hacia un clima veraniego que empieza a sentirse. La mínima será de 16ºC y la máxima de 33ºC. Estará inestable en cordillera.