Alerta amarilla por viento en Mendoza: cómo sigue el pronóstico para los próximos días

Fuertes ráfagas de viento sorprendieron a los mendocinos la tarde de este jueves después de una calurosa jornada. Pasadas las 18, el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) lanzó una alerta amarilla por viento para Mendoza . Las precauciones y qué dice el pronóstico para las próximas jornadas en la provincia.

Desde las 18, el SMN lanzó una alerta amarilla por viento en para la Zona Este , parte del Gran Mendoza , el Valle de Uco , San Rafael y General Alvear .

Aunque algunos pueden sospechar que se trata de viento Zonda , desde el organismo nacional indicaron que es viento del sur. "El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora, pudiendo ser superados de manera local", explicaron en el informe de alerta temprana.

Por su parte, Contingencias Climáticas pronosticó para esta noche probabilidad de tormentas e inestabilidad en cordillera con precipitaciones. El viernes, se espera una jornada con nubosidad variable, descenso de la temperatura y vientos leves del sudeste. La máxima será de 29 °C y la mínima de 14°C.

El sábado se presentaría poca nubosidad y ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste e inestabilidad en la cordillera. La temperatura máxima será de 33°C y la mínima de 16°C. El domingo, el pronóstico indica: caluroso, algo nublado, vientos moderados del noreste e inestable en cordillera. La máxima será de 35°C y la mínima de16°C.

Por su parte, el lunes estará caluroso y algo nublado con vientos moderados del noreste. Se esperan tormentas hacia la noche. La máxima será de 36°C y la mínima 18°C. Y el martes estará caluroso y algo nublado, con vientos leves del sudeste. Tormentas hacia la noche. Inestable en cordillera. La temperatura máxima sera de 36°C y la mínima de 19°C.