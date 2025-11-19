Alerta por Zonda y vientos de hasta 80 Km/h: qué zonas de Mendoza se verán afectadas, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla para este jueves en varios departamentos de la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias para este jueves 20 de noviembre, por vientos fuertes y Zonda en distintas zonas de Mendoza. Además, será una jornada calurosa, con una máxima de 35ºC.

Según el SMN, hay alerta amarilla por vientos en el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, General Alvear y San Rafael: “El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h”, indicaron.

alerta jueves El SMN emitió un alerta por vientos fuertes para este jueves en Mendoza. También hay alerta amarilla por Zonda en Junín, Rivadavia, Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán, Tupungato y Malargüe: “El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 50 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h”, detallaron desde el SMN.

Así estará el tiempo este jueves 20/11 en Mendoza Viento: circulación de viento Zonda importante en Malargüe desde las 7 u 8, con velocidades entre 45 y 50 km/h, que se intensifican a partir de las 13 y se extienden hasta las 20. Zonda leve también en Valle de Uspallata y zonas de precordillera del Valle de Uco. Desde las 10, ingreso de viento sur de leve a moderado, en zonas Norte y Este desde las 13, con intensificación hacia las 15, con velocidades entre 45 y 50 km/h, principalmente en el Este provincial. Este viento sur persistiría hasta las 2 del viernes, con tendencia a disminuir.

Nubosidad: amanecer seminublado en Malargüe y zona Este con una capa laminar débil. Por la tarde, cielo seminublado al Sur y mayor nubosidad hacia el Oeste del Gran Mendoza después de las 20. Por el momento no se observa convección para tormentas. Alta Montaña: seminublado a nublado, sin precipitaciones. Pronóstico para los próximos días Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, el jueves será una jornada con nubosidad variable, ascenso de la temperatura y Zonda. Además se anticipan tormentas hacia la noche y precipitaciones en cordillera. La mínima esperada es de 17ºC y la máxima de 35ºC.