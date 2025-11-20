Atención: cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes
Según el cronograma de Edemsa, son siete los departamentos de Mendoza que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes 21 de noviembre. Esto debido a tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son siete los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Ciudad, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Rafael y Malargüe.
Te Podría Interesar
Cortes de luz programados para este viernes 21/11
Ciudad
- Entre calles Minoprio, Cichitti, Gran Capitán y Salomón Miyara. De 8.00 a 12.00 h.
Luján
- En el barrio El Coral y zonas aledañas; Carrizal. De 9.15 a 13.15 h.
Maipú
- Entre calles Monteagudo, Crucero General Belgrano, Montecaseros y Urquiza; Coquimbito. De 8.30 a 12.30 h.
Tupungato
- En calle Iriarte, entre Bodega Julio Coletto y Restaurante Pimienta y Sal. En El Zampal S.A.; El Zampal. De 14.30 a 18.30 h.
Tunuyán
- En calle Neme, entre Bascuñán y Ruta Tabanera. En calle Bascuñán, entre Antonio Barrera y Neme. De 9.00 a 13.00 h.ç
Cortes también en el Sur
San Rafael
- En calle Los Coroneles, entre La Loma y Central Los Coroneles; Cuadro Benegas. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles N°7, N°4, Valdez y Ruta Nacional N°143; Atuel Norte. De 8.15 a 12.15 h.
- Entre calles Gomensoro, 25 de Mayo, Circunvalación y Los Sauces; Capitán Montoya. De 15.30 a 19.30 h.
Malargüe
- En calle Cerrillos Nevados, hacia el oeste de San Martín Sur. De 8.00 a 12.00 h.
- En calle Santa Fe, hacia el oeste de Ruta Nacional N°40 Sur. En el barrio Virgen de los Vientos. De 8.00 a 12.00 h.
- En calle Luis Grassi, entre San Martín Sur y el Vertedero Sanitario. De 14.15 a 18.15 h.
- Entre calles Sarmiento, Colonia Hípica, La Valenciana y San Martín Sur. De 7.30 a 11.30 h.