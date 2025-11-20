Anses confirmó los nuevos montos de una pensión clave para diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) anunció los valores que percibirán en diciembre los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), luego de aplicarse el aumento por movilidad, el bono extraordinario vigente y el medio aguinaldo . El ajuste de este mes será del 2,34%, de acuerdo con la variación del índice de precios de octubre.

El porcentaje de incremento difiere según la prestación: para las pensiones por discapacidad o por vejez , el alza rondará el 1,80%, mientras que para las madres de siete hijos alcanzará aproximadamente el 1,93%.

Con los aumentos y adicionales incluidos, los haberes quedarán de la siguiente manera:

El organismo previsional confirmó que los depósitos comenzarán el 9 de diciembre para documentos terminados en 0 y 1, y se extenderán hasta el 12 de diciembre para quienes tengan DNI finalizados en 6, 7, 8 y 9.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): el monto será de $272.703,67 mensuales, alcanzando $479.055,50 con los adicionales.

Madres con siete hijos: el haber básico se ubicará en $340.879,59, y con los extra se elevará a $581.319,38.

PNC por vejez o discapacidad: ingreso mensual de $238.615,71. Al sumar bono y medio aguinaldo, el total llegará a $427.923,56.

Anses recordó que cada beneficiario puede consultar su recibo mensual desde la plataforma “Mi ANSES”, utilizando su CUIL y clave personal. Allí se visualizan:

El haber actualizado.

El aumento aplicado.

El detalle del bono y el aguinaldo.

Los descuentos correspondientes.

Además, está disponible la sección “liquidación” para revisar que los importes acreditados sean correctos.

La combinación de ajuste por inflación, bono extraordinario y medio aguinaldo representa un alivio para los titulares de PNC, especialmente en un contexto de precios en aumento. Sin embargo, los incrementos no impactan de manera uniforme entre los distintos tipos de pensiones, lo que genera diferencias en los ingresos finales según cada caso.