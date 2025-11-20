Supermercados COTO busca personal administrativo en Mendoza

COTO abrió una búsqueda de trabajo en Mendoza para sumar un auxiliar administrativo y ofrece oportunidades de crecimiento dentro de la empresa.

COTO lanzó una búsqueda para cubrir un puesto administrativo en Mendoza.

La cadena de supermercados COTO lanzó una convocatoria de trabajo para cubrir el puesto de auxiliar administrativo en su sucursal de la Ciudad de Mendoza. La empresa, que emplea a más de 24.000 personas en todo el país, busca perfiles orientados al análisis, con manejo de Microsoft Office y un marcado interés por el trabajo en equipo.

Según la convocatoria en LinkedIn, el puesto está dirigido a estudiantes de carreras vinculadas a las ciencias económicas y requiere buena organización, proactividad y capacidad para resolver tareas administrativas diarias.

Coto: qué tareas realizará el nuevo auxiliar administrativo Entre las principales funciones, la empresa destacó:

Análisis de inventarios y controles de stock.

Seguimiento de recaudación y carga de gastos de la sucursal.

Tareas administrativas generales vinculadas a la operatividad del local.

Además, el puesto es presencial y de jornada completa, con un equipo de recursos humanos que acompaña el proceso de incorporación.