De la "fiaca" argentina a la "fjaka" croata: cuando el descanso se vuelve una herencia emocional

De la fiaca a la fjaka: cuando el descanso deja de ser culpa y se vuelve un acto de bienestar y de conexión con nuestras raíces.

Como especialista en inteligencia emocional, hablo muchas veces de la importancia de la pausa, del autocuidado, de la conexión con el cuerpo.

Durante años creí que “tener fiaca ” era una forma simpática de decir que no tenía ganas de hacer nada. Una palabra liviana, casi un guiño cotidiano para admitir cansancio o desgano. Pero hace poco leí algo que me detuvo: en Croacia, el país de mis abuelos, existe una palabra muy parecida — fjaka— que no significa flojera, sino todo lo contrario. Fjaka es un estado de bienestar, de calma, de no necesitar nada más que el momento presente.

Cuando descubrí eso, sentí que esa palabra me hablaba. Tal vez porque a mí el ocio siempre me generó culpa. La sensación de que si no estoy produciendo, creando o haciendo, estoy perdiendo el tiempo. Como si el valor personal dependiera de la velocidad o del resultado. Pero fjaka me invitó a mirar distinto. En la costa dálmata de Croacia, vivir la fjaka es casi una filosofía: detenerse sin culpa, dejar que el cuerpo y la mente descansen, y aceptar que no todo tiene que ser acción. Es la pausa como parte del ritmo natural de la vida.

La Fjaka En Croacia es un estado de bienestar En cambio, nuestra “fiaca” rioplatense, heredera del italiano fiacca, lleva una carga diferente: suena a pereza, a falta de voluntad, a algo que hay que superar. Dos palabras parecidas, dos modos de sentir el descanso. Y ahí, entre esas dos miradas, apareció algo que me interpeló profundamente: ¿por qué nos cuesta tanto permitirnos parar?

Y entendí que detrás de la “fiaca” que a veces me reprocho, puede haber algo más ancestral: un llamado a recuperar la calma, a escuchar lo que el cuerpo intenta decir. Hoy miro esa palabra con gratitud. No como sinónimo de flojera, sino como una herencia emocional que conecta dos mundos: el del hacer y el del ser.