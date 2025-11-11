Ideal para tu abuela: este Samsung que lanzó COTO llega con un descuentazo imperdible

En tiempos en que los celulares se vuelven cada vez más complejos y costosos, Samsung ofrece una opción pensada para quienes buscan simplicidad, buena batería y una pantalla grande sin pagar de más. El Samsung Galaxy A06 se presenta como el teléfono perfecto para tu abuelo, con una interfaz fácil de usar, potencia equilibrada y una oferta irresistible en COTO , donde se consigue por $287.999,10 con un 10% de descuento para la comunidad o en 6 cuotas sin interés de $53.333,17.

El Galaxy A06 está equipado con un procesador Octa-Core de 2.0 GHz + 1.8 GHz, que garantiza fluidez para las tareas cotidianas: llamadas, WhatsApp, redes sociales y navegación web. Su sistema operativo Android ofrece una experiencia intuitiva y compatible con todas las aplicaciones populares.

La gran protagonista es su pantalla PLS LCD de 6.7 pulgadas con resolución 720 x 1600, ideal para leer sin esfuerzo, mirar videos o videollamadas con claridad. Es un formato amplio, cómodo para personas mayores y con un brillo que facilita la visualización en exteriores.

Además, cuenta con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, ampliables hasta 1 TB con tarjeta microSD, para guardar fotos, videos y mensajes sin preocuparse por el espacio.

El Samsung Galaxy A06 incluye una cámara principal de 50 MP + 2 MP que ofrece fotos con buena nitidez y color natural, mientras que la frontal de 8 MP es perfecta para videollamadas familiares. También graba en Full HD a 60 fps, un detalle poco habitual en este rango de precio.

Su batería de 5000 mAh permite más de un día de uso sin recargas, algo esencial para usuarios que priorizan la autonomía. A eso se suma el sensor de huella, GPS, Wi-Fi y Bluetooth, lo que lo convierte en un equipo completo, práctico y seguro.

Diseño liviano y una oportunidad única

Con un peso de apenas 189 gramos, un grosor de 0.8 cm y un diseño moderno, el Galaxy A06 resulta cómodo y resistente. Su garantía de 12 meses y el respaldo de Samsung completan un combo ideal.

COTO lo ofrece con una rebaja que lo vuelve aún más atractivo. Si buscás un teléfono simple, duradero y confiable para tu abuelo —o para quien valore la facilidad de uso—, este es el momento de aprovecharlo.