Ideal para tu abuela: este Samsung que lanzó COTO llega con un descuentazo imperdible

Con pantalla grande, batería duradera y un precio que sorprende, el Samsung Galaxy A06 se posiciona como el teléfono perfecto para adultos mayores.

Ernesto Gutiérrez

El Samsung Galaxy A06 se presenta como el teléfono perfecto para tu abuela, con una interfaz fácil de usar, potencia equilibrada y una oferta irresistible en COTO.

Imagen generada por IA

En tiempos en que los celulares se vuelven cada vez más complejos y costosos, Samsung ofrece una opción pensada para quienes buscan simplicidad, buena batería y una pantalla grande sin pagar de más. El Samsung Galaxy A06 se presenta como el teléfono perfecto para tu abuelo, con una interfaz fácil de usar, potencia equilibrada y una oferta irresistible en COTO, donde se consigue por $287.999,10 con un 10% de descuento para la comunidad o en 6 cuotas sin interés de $53.333,17.

Rendimiento confiable y pantalla cómoda

El Galaxy A06 está equipado con un procesador Octa-Core de 2.0 GHz + 1.8 GHz, que garantiza fluidez para las tareas cotidianas: llamadas, WhatsApp, redes sociales y navegación web. Su sistema operativo Android ofrece una experiencia intuitiva y compatible con todas las aplicaciones populares.

La gran protagonista es su pantalla PLS LCD de 6.7 pulgadas con resolución 720 x 1600, ideal para leer sin esfuerzo, mirar videos o videollamadas con claridad. Es un formato amplio, cómodo para personas mayores y con un brillo que facilita la visualización en exteriores.

Además, cuenta con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, ampliables hasta 1 TB con tarjeta microSD, para guardar fotos, videos y mensajes sin preocuparse por el espacio.

samsung a06
Cámara nítida y batería para todo el día

El Samsung Galaxy A06 incluye una cámara principal de 50 MP + 2 MP que ofrece fotos con buena nitidez y color natural, mientras que la frontal de 8 MP es perfecta para videollamadas familiares. También graba en Full HD a 60 fps, un detalle poco habitual en este rango de precio.

Su batería de 5000 mAh permite más de un día de uso sin recargas, algo esencial para usuarios que priorizan la autonomía. A eso se suma el sensor de huella, GPS, Wi-Fi y Bluetooth, lo que lo convierte en un equipo completo, práctico y seguro.

samsung a 06b
Diseño liviano y una oportunidad única

Con un peso de apenas 189 gramos, un grosor de 0.8 cm y un diseño moderno, el Galaxy A06 resulta cómodo y resistente. Su garantía de 12 meses y el respaldo de Samsung completan un combo ideal.

COTO lo ofrece con una rebaja que lo vuelve aún más atractivo. Si buscás un teléfono simple, duradero y confiable para tu abuelo —o para quien valore la facilidad de uso—, este es el momento de aprovecharlo.

