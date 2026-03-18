Oppo Find N6 vs. Samsung Galaxy Z Fold7: la batalla por el mejor teléfono plegable

La empresa asiática presentó hoy el Oppo Find N6 para competir en lo más alto del mercado. Este equipo de Oppo destaca por una tecnología de bisagra que elimina la marca en el centro de la pantalla. Se posiciona como una opción muy sólida frente a la propuesta de Samsung por su hardware.

La industria de los celulares que se doblan alcanzó un punto de madurez importante este año. Los usuarios ya no solo buscan que la pantalla sea grande, sino que el diseño sea cómodo para el uso diario . Mientras que el modelo coreano mantiene una línea continuista , la firma china decidió arriesgar con cambios físicos que se notan apenas abrís el aparato. El pliegue en el panel interno siempre fue el punto débil de estos equipos, pero esta vez parece que la solución llegó para quedarse.

La gran novedad del lanzamiento de hoy es la bisagra Zero-Feel Crease. Este sistema permite que el panel OLED de 8,12 pulgadas se despliegue sin mostrar esa hendidura molesta que suele verse en otros modelos. El teléfono plegable de la marca logra una superficie lisa que mejora mucho la experiencia al leer o ver videos. En comparación, el Galaxy Z Fold7 todavía muestra una pequeña marca en el centro, aunque su panel Dynamic AMOLED 2X de 8 pulgadas sigue siendo de una calidad excelente.

En términos de brillo, el equipo de Oppo alcanza picos de 3.600 nits en su pantalla exterior. Esto asegura que puedas usar el celu bajo el sol del mediodía sin tener que andar buscando sombra. El modelo de Samsung no se queda atrás con su fluidez de 120 Hz, pero la propuesta china ofrece un tamaño un poco más generoso en ambos paneles. La resolución también es un punto a favor del recién llegado, con una densidad de píxeles que hace que todo se vea muy nítido.

Oppo plegable 1 La batería del Oppo Find N6 alcanza los 6.000 mAh, superando por mucho la capacidad del modelo de Samsung. Imagen generada con IA

Potencia y batería: ¿el Galaxy Z Fold7 se queda atrás?

Si miramos el interior, ambos celulares son un maquinón. El Oppo Find N6 utiliza el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 acompañado de 16 GB de memoria RAM. Por su parte, el Galaxy Z Fold7 lleva una versión optimizada del mismo chip. En el rendimiento diario, los dos vuelan y no presentan demoras al abrir aplicaciones pesadas o juegos exigentes. Sin embargo, donde se nota una diferencia notoria es en la autonomía de la energía.

Samsung Galaxy Zfold 7 El Galaxy Z Fold7 mantiene un peso más ligero, pero cuenta con una pantalla interna un poco más pequeña. Shutterstock

El dispositivo de Oppo guarda una batería de 6.000 mAh en un cuerpo de apenas 4,21 milímetros de grosor cuando está abierto. Es una cifra impresionante si tenemos en cuenta que el teléfono plegable de Samsung se queda en los 4.400 mAh. Además, la carga rápida del modelo chino llega a los 80 W por cable, mientras que el competidor coreano suele ser más conservador con sus tiempos de carga. En el día a día, esos miliamperios de más pueden ser la diferencia entre llegar a la noche tranquilo o tener que buscar un enchufe a media tarde.

Fotografía y sensores de Oppo y Samsung

La fotografía es otro terreno de pelea fuerte. Los dos equipos montan sensores principales de 200 megapíxeles que sacan fotos con un nivel de detalle increíble. El Oppo Find N6 incluye un sensor True Color multiespectral para que los colores sean más reales. El Galaxy Z Fold7 apuesta a su procesado de imagen clásico que ya conocemos. Al final, la elección depende de si preferís un equipo más liviano y con soporte de marca local, o si buscás la innovación de una pantalla que parece magia por no tener pliegue.