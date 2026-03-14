Oppo Find N6: el nuevo teléfono plegable que casi logra eliminar la marca en su pantalla

La empresa Oppo lanza el Oppo Find N6 con tecnología de impresión 3D líquida para que el pliegue sea imperceptible en este nuevo teléfono plegable.

El fabricante tecnológico Oppo presentó los detalles de su dispositivo móvil más avanzado hasta la fecha. El Oppo Find N6 llega con la promesa de una pantalla sin marcas visibles mediante un sistema de bisagra nivelada con láser. Este teléfono plegable busca liderar el segmento premium con un diseño delgado y cámaras de alta resolución.

Tecnología de pantalla en el Oppo Find N6 La compañía afirma que este dispositivo soluciona el problema del pliegue central de forma definitiva. Es un teléfono plegable que se siente liso al tacto y casi no refleja la luz en el medio del panel. La tecnología de Oppo utiliza un sistema de impresión líquida 3D para rellenar los huecos que genera la bisagra. Un láser escanea las imperfecciones del metal y una resina especial tapa los baches antes de secarse con luz ultravioleta.

Oppo plegable El Oppo Find N6 utiliza una bisagra de alta precisión para reducir el relieve en el panel principal. Imagen generada con IA La firma repite este proceso más de 20 veces para que la superficie quede totalmente plana. El resultado final del Oppo Find N6 muestra variaciones de apenas 0,05 milímetros en su estructura. Es un avance técnico que pone a este equipo un escalón por encima de la media. El cristal también es un poco más grueso para que el material no sufra deformaciones con el uso constante. El panel recupera su forma original después de cada movimiento.

Hardware y lanzamiento del teléfono plegable de Oppo Oppo Find N6: el plegable mejor diseñado Aunque el lanzamiento oficial es el 17 de marzo, ya conocemos varios datos técnicos del aparato. El Oppo Find N6 tiene una cámara de 200 megapíxeles que saca fotos con una nitidez excelente. Este dispositivo soporta el uso de un lápiz óptico para quienes necesitan trabajar con precisión. La marca aplicó certificaciones IP56, IP58 e IP59 para que el hardware resista el polvo y el agua en situaciones cotidianas.

En cuanto al tamaño, este móvil es tan fino como el modelo que salió el año pasado. El diseño del Oppo Find N6 es compacto y entra fácil en cualquier bolsillo. Estará disponible en color plata y en una versión naranja. El fabricante planea una llegada a los mercados internacionales, aunque todavía no sabemos si llegará a los locales de nuestro país. Es un teléfono plegable que se siente muy bien construido desde el primer contacto con la mano.