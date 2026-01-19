El teléfono Oppo A6 Pro 5G llega con una batería gigante y resistencia extrema

El nuevo OPPO debuta con una batería de 6.500 mAh y certificación militar, posicionándose como una opción equilibrada para el mercado europeo.

La marca Oppo presentó oficialmente el Oppo A6 Pro 5G, un dispositivo que busca dar pelea en el segmento intermedio con especificaciones técnicas poco comunes. Este modelo destaca por su autonomía extendida y un cuerpo diseñado para aguantar condiciones extremas, combinando una pantalla de alta calidad con un precio de salida bastante competitivo.

Batería de 6.500 mAh y autonomía para varios días Oppo Teléfono Interna El diseño del OPPO A6 Pro 5G mantiene un grosor de solo 8 mm a pesar de su gran capacidad. Oppo Lo primero que llama la atención de este equipo es su capacidad energética. Metieron una batería de 6.500 mAh en un cuerpo de apenas 8 milímetros de grosor, algo que parece magia pero es pura ingeniería. Según los datos oficiales de la empresa, el teléfono soporta hasta 19 horas de video en YouTube o más de 37 horas de llamadas seguidas.

Lo más interesante es que la batería no solo dura mucho hoy, sino que está pensada para el largo plazo. La firma asegura que conserva el 80% de su vida útil tras 1.830 ciclos de carga. Si hacés la cuenta, eso son más o menos cinco años de uso diario. Además, viene con carga rápida de 80W, así que en menos de una hora ya tenés el celular listo para salir de nuevo. También tiene carga inversa por cable, algo que sirve para salvarle las papas a un amigo si se queda sin carga en los auriculares.

OPPO A6 Pro 5G: resistencia militar y tecnología AMOLED OPPO sube el listón de su serie A con el A6 Pro 5G Otro punto fuerte donde este modelo saca pecho es en su durabilidad. No es el típico celular que se rompe si lo mirás fijo. Tiene certificación IP69, lo que significa que aguanta chorros de agua caliente a presión y hasta inmersiones. A esto le sumaron la norma de resistencia militar MIL-STD-810H, con una estructura interna que absorbe golpes como si tuviera airbags chiquitos. Si sos de los que tienen "manos de manteca", este dato te va a dar mucha tranquilidad.

La pantalla no se queda atrás. Monta un panel con tecnología AMOLED de 6,57 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz. Esto hace que todo se vea fluido, ya sea que estés scrolleando en redes o jugando a algo. El brillo llega a los 1.400 nits, así que no vas a tener que andar haciendo sombra con la mano para leer un mensaje cuando hay mucho sol.