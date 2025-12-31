Oppo suma un nuevo modelo a la flota de teléfonos chinos

Oppo prepara un lanzamiento que busca patear el tablero del mercado de la gama alta el año que viene. El nuevo Oppo Find X9 Ultra será el primer equipo de la marca en usar el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, ofreciendo una potencia que dejará atrás a muchos rivales directos.

image Imagen promocional del Oppo Find x9 Ultra. Oppo La noticia se conoció gracias a Zhou Yibao, un alto ejecutivo de la firma, quien spoileó un adelanto en las redes sociales que dejó a todos con la boca abierta. Según las imágenes que circularon, el dispositivo superará cómodamente los 7.000 mAh de capacidad en su batería. Si tenemos en cuenta que el Galaxy S26 Ultra vendría con una batería de apenas 5.200 mAh, la diferencia es abismal. La compañía no quiere que andes buscando un enchufe a mitad de la tarde y por eso pone toda la tecnología de silicio-carbono en este teléfono para ganar espacio sin que el celu sea un ladrillo.

image Las filtraciones del nuevo teléfono de Oppo. Weibo La potencia del Snapdragon y la autonomía del teléfono Oppo Este equipo no solo destaca por lo que dura encendido, sino por cómo rinde cuando le exigís al máximo. El procesador fabricado en 3 nanómetros permite que el sistema funcione de manera muy fluida, gastando mucha menos energía que los chips de años anteriores. Los analistas calculan que, si el modelo Pro viene con 7.500 mAh, la versión Ultra podría alcanzar los 7.740 mAh de capacidad total. Es una cifra que le pasa el trapo a cualquier otro teléfono de lujo que ande dando vueltas por ahí.

image El próximo modelo de Oppo cambia la apuesta de autonomía móvil. Notebookcheck Este avance técnico es fundamental para los usuarios que usan el teléfono para jugar o para trabajar todo el día fuera de casa. Con semejante reserva de energía, el equipo podría aguantar dos días de uso intenso sin despeinarse. Oppo sabe que la autonomía es el punto donde más sufren los teléfonos hoy en día y decidió atacar ese problema con todo lo que tiene a mano. No hay dudas de que este modelo busca ser el referente absoluto en lo que a duración de batería se refiere.

Sensores de 200 megapíxeles en los nuevos teléfonoa de Oppo Pero no todo es batería en este bicho que se las trae. Las filtraciones de Digital Chat Station indican que el sistema de cámaras será una verdadera locura. Tendría cuatro sensores traseros, repartidos entre lentes de 50 MP y otros de 200 megapíxeles. Es un despliegue técnico pensado para los que se toman la fotografía en serio y no quieren andar con vueltas a la hora de sacar un buen retrato o capturar un paisaje nocturno con lujo de detalles.