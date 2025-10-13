Oppo presenta el diseño del Find X9 y X9 Pro: pantallas curvas y batería de larga duración

La Oppo Find X9 y su versión X9 Pro serán presentadas oficialmente el 15 de octubre, pero la marca ya mostró un adelanto de su diseño en un teaser. El video revela líneas más elegantes, pantallas curvas OLED y un nuevo módulo de cámaras cuadrado que reemplaza al clásico círculo de generaciones anteriores.

Ambos modelos mantienen un enfoque estético centrado en la simetría y los materiales de alta calidad. El Oppo Find X9 Pro incorpora un panel OLED curvo de 6,78 pulgadas con resolución 1,5K y tasa de refresco de 120 Hz. El modelo estándar tiene una pantalla de 6,59 pulgadas , también con biseles ultrafinos de 1,15 mm.

Los acabados en cristal mate y la paleta de colores —que incluye Frosty White, Velvet Titanium y un rojo intenso— mantienen la identidad visual de la serie. Según la compañía, el objetivo fue “combinar elegancia y rendimiento en un formato cómodo para el uso diario”.

Los nuevos Oppo Find X9 llegan impulsados por el procesador MediaTek Dimensity 9500 , que supera los 4 millones de puntos en pruebas de rendimiento, según datos filtrados. Las configuraciones varían entre 12 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento y 16 GB con 1 TB, posicionándolos entre los teléfonos más potentes del mercado.

En autonomía, Oppo apuesta fuerte: el Find X9 cuenta con una batería de 7025 mAh, mientras que el Pro alcanza los 7500 mAh. Ambos modelos ofrecen carga rápida de 80 W por cable y 50 W inalámbrica. Además, incluyen un lector de huellas ultrasónico bajo pantalla, más preciso y veloz que los ópticos tradicionales.

El apartado fotográfico sigue siendo una de las grandes apuestas de la marca. El Oppo Find X9 Pro integra un sensor principal de 200 megapíxeles (Samsung ISOCELL HP5), desarrollado en colaboración con Hasselblad, y un sistema cuádruple que mejora la captura de luz y el rendimiento nocturno.

El modelo estándar mantiene una cámara principal de 50 MP, también acompañada por sensores gran angular y teleobjetivo. Una diferencia visible entre ambos es el diseño del módulo: en el X9 Pro el flash se encuentra fuera del bloque de cámaras, aportando una estética más limpia.

image El nuevo Oppo Find X9 Pro incluye cámara de 200 MP desarrollada junto a Hasselblad. Oppo

Con estos lanzamientos, Oppo busca consolidar tres ejes clave en su estrategia: fotografía profesional, autonomía extendida y diseño renovado. Si las especificaciones se confirman, la serie Find X9 podría convertirse en una de las más competitivas del segmento premium antes de fin de año.