¿Dónde voto? 3 formas digitales para consultar el padrón electoral definitivo en Argentina

Se acercan las elecciones nacionales de octubre en Argentina, y simpre surge la misma pregunta ¿dónde voto este año? El padrón electoral definitivo, publicado recientemente por la Justicia Nacional Electoral, ya está disponible para que los ciudadanos consulten su lugar de votación. Esta base de datos no admite modificaciones y es crucial para saber en qué establecimiento votarás el próximo 26 de octubre. Aquí te contamos las tres maneras online más sencillas y rápidas para hacer esta consulta.

1. Consulta en línea desde el sitio oficial La forma más directa y rápida de consultar el padrón electoral es a través del sitio web de la Justicia Nacional Electoral. Solo tenés que ingresar al portal oficial y completar un formulario con tu número de DNI, el género que figura en tu documento, la provincia en la que votás (según tu domicilio registrado) y un número verificador que aparece en pantalla. Con estos datos, el sistema te proporcionará toda la información sobre tu lugar de votación, mesa y número de orden en el padrón.

elecciones2 La app Mi Argentina es una excelente herramienta para realizar esta consulta. Imagen extraída de la web 2. Llamada telefónica al 0800 Otra opción para quienes prefieren la atención telefónica es llamar al número gratuito 0800-999-7237. Allí te guiarán para ingresar tu número de DNI y género, y en cuestión de minutos, recibirás la información sobre tu lugar de votación. Esta modalidad es ideal para aquellos que no tienen acceso inmediato a internet o prefieren consultar de manera más tradicional.

3. Mi Argentina: la app oficial para consultar el padrón La app Mi Argentina es otra excelente herramienta para realizar esta consulta. Al ingresar a la aplicación, solo tenés que seleccionar la opción 'Dónde voto', y automáticamente accederás a los datos relacionados con tu lugar de votación, mesa y número de orden en el padrón. Esta opción es especialmente conveniente para quienes prefieren realizar gestiones desde su teléfono y tener toda la información a mano en cualquier momento.

elecciones3 Desde el celular, Mi Argentina ofrece 'Dónde voto' y el chatbot Vot-A en WhatsApp (+54 9 11 2455-4444) despeja dudas sobre boleta única y excusaciones. Imagen extraída de la web Un asistente virtual para resolver dudas Además de las opciones mencionadas, también se encuentra disponible 'Vot-A', un asistente virtual que responde las preguntas más comunes sobre el proceso electoral. Este chatbot, disponible en WhatsApp, permite consultar dudas como '¿Dónde voto?', '¿Cómo se usa la boleta única de papel?' o '¿Qué hago si no puedo votar?'. Solo tenés que agregar el número +54 9 112455-4444 a tus contactos y escribir 'hola' para comenzar a interactuar.