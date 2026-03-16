Esta Apple Macbook es la notebook más fácil de reparar

La nueva MacBook Neo de Apple rompe la tendencia de las notebooks. Un análisis de iFixit destaca su diseño con tornillos y el fácil acceso a su batería.

La compañía lanzó recientemente su computadora más económica, pero la gran noticia pasa por su construcción interna. Según el equipo de expertos, la MacBook Neo de Apple es el modelo más sencillo de arreglar en los últimos catorce años gracias a cambios en el ensamblaje de sus piezas principales.

El cambio en la batería de la MacBook Neo El punto central, según el informe técnico, es la forma en que el fabricante decidió ubicar la fuente de energía en la notebook de Apple. Mientras que en los modelos anteriores la batería estaba pegada al chasis con un adhesivo muy fuerte, la MacBook Neo utiliza una bandeja metálica. Este componente se sujeta con 18 tornillos, una decisión que facilita mucho el reemplazo cuando el componente cumple su ciclo de vida. Aunque son muchos tornillos, el equipo de iFixit celebró esta medida porque las piezas roscadas siempre le ganan al pegamento en términos de durabilidad y facilidad de servicio.

MacBook NEO 3 Apple: el software del la MacBook Neo ahora permite el intercambio de piezas sin bloqueos de seguridad automáticos. Shutterstock Esta modificación no es un detalle menor para el usuario común. Cambiar la batería solía ser un proceso riesgoso que podía dañar otros cables o la misma carcasa. Con este nuevo sistema, el proceso es más limpio y directo. La empresa Apple parece haber escuchado los reclamos de las asociaciones que piden productos más duraderos y menos descartables. Es un paso adelante que simplifica la vida de los servicios técnicos independientes y de los dueños que prefieren meter mano en sus propios equipos.

El puntaje que iFixit le dio al hardware de Apple Embed - Apple Finally Made a Repairable MacBook? El desmontaje completo reveló otras sorpresas positivas. La notebook presenta una estructura de desarmado plana, lo que permite llegar a las piezas sin tener que sacar todo lo demás primero. Además, el teclado y la pantalla son mucho más sencillos de intercambiar que en las versiones Pro anteriores. Otro dato que está chequeado es que el software de la marca, el Repair Assistant, ahora acepta piezas de repuesto sin tirar errores o bloqueos, algo que antes era un dolor de cabeza para cualquiera.

Sin embargo, no todo es perfecto en este nuevo equipo de Apple. Los técnicos de iFixit señalaron que tanto la memoria RAM como el almacenamiento interno siguen soldados a la placa base. Esto significa que no podés ampliar la capacidad de la máquina una vez que la compraste. Por estos puntos en contra, la nota final para la MacBook Neo fue de 6 sobre 10. Es un puntaje alto para los estándares actuales de la firma, pero todavía queda camino por recorrer para llegar a la excelencia en reparabilidad.