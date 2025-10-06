Oppo Reno14 5G: diseño, autonomía y cámara para quienes viven conectados

El Oppo Reno14 llega con la promesa de unir rendimiento, estilo y autonomía en un solo dispositivo. La marca china Oppo renueva su línea más popular con un modelo que apuesta por una batería de 6.000 mAh, una cámara triple de 50 MP y un diseño liviano pensado para acompañar al usuario más activo.

El Oppo Reno14 5G destaca por un acabado premium que combina estética y ergonomía. Con un grosor de 7,42 milímetros y un peso de 187 gramos, logra un equilibrio entre resistencia y ligereza. Su parte trasera de cristal está fabricada con 12 capas y un proceso de textura minucioso que aporta un aspecto brillante, limpio y libre de huellas.

Disponible en dos colores, el modelo Opal White concentra la atención por sus reflejos y textura mate. Además, el marco de aluminio de grado aeroespacial refuerza la estructura del teléfono, que cuenta con certificaciones IP67, IP68 e IP69 para resistir agua y polvo.

El panel AMOLED de 6,59 pulgadas ofrece resolución 1,5K, frecuencia de actualización adaptativa de 120 Hz y brillo máximo de 1.200 nits. Su cobertura del 100% del espacio de color DCI-P3 y la certificación HDR10+ garantizan una visualización nítida tanto en interiores como en exteriores. La pantalla, además, responde incluso con las manos mojadas, una función poco común en su segmento.

En cuanto al rendimiento, el dispositivo integra un MediaTek Dimensity 8350, acompañado por 12 GB de RAM LPDDR5X y opciones de 256 o 512 GB de almacenamiento interno. Aunque mantiene el mismo chip que la generación anterior, el Reno14 5G aprovecha la optimización de ColorOS 15 para ofrecer fluidez y estabilidad.

Uno de los puntos fuertes del nuevo modelo es su batería de 6.000 mAh con carga rápida SuperVOOC de 80 W. Según pruebas de laboratorio, el teléfono puede superar las 16 horas de autonomía en uso intensivo, manteniendo un peso y grosor contenidos. Con un cargador compatible, la batería alcanza el 100 % en menos de una hora. El sistema operativo Android 15 con capa ColorOS 15 incorpora funciones de inteligencia artificial que ayudan a resumir textos, traducir documentos y organizar contenido. Sin embargo, también se observa una carga importante de aplicaciones preinstaladas, algo que puede restar espacio inicial.

Con un precio de partida de 599 euros (aproximadamente 1 millón de pesos argentinos), el Oppo Reno14 5G apunta a quienes buscan un smartphone confiable, con cámara triple, buena autonomía y un diseño atractivo. No es el más potente del mercado, pero sí uno de los más equilibrados para usuarios que valoran la experiencia diaria, la conectividad 5G y una fuerte presencia estética en redes.