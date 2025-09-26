HONOR X9d: el nuevo smartphone irrompible para los usuarios más descuidados

HONOR X9d es el nuevo dispositivo que la marca presentó como versión internacional del modelo Honor X70. Su característica más destacada es la batería de 8.300 mAh con tecnología de silicio-carbono, que promete varios días de autonomía. Además, incorpora resistencia IP69K, lo que lo convierte en uno de los smartphones más "duros" del mercado.

HONOR explicó que la certificación IP69K garantiza que el dispositivo soporta chorros de agua a alta presión y temperatura, una resistencia que va más allá de los estándares IP67 e IP68 habituales. A esta característica se suma un marco absorbente de impactos, pensado para quienes utilizan el teléfono en entornos de trabajo exigentes o actividades al aire libre.

En cuanto a autonomía, HONOR afirma que la tecnología de silicio-carbono permite un incremento de la densidad energética sin aumentar el tamaño del dispositivo. “La batería de 8.300 mAh coloca al X9d en una categoría distinta frente a otros smartphones ”, señaló la compañía en su presentación.

Pantalla y rendimiento del HONOR X9d

El terminal monta una pantalla AMOLED de 6,79 pulgadas con brillo máximo de 6.000 nits, lo que garantiza visibilidad incluso bajo el sol directo. Ofrece resolución FHD+ y tasa de refresco de 120 Hz, especificaciones que lo sitúan en la línea de los modelos actuales de gama media.

El smartphone está equipado con el procesador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, acompañado de 12 GB de RAM y opciones de 256 o 512 GB de almacenamiento. La configuración fotográfica se mantiene respecto al X70: cámara principal de 108 MP y un sensor ultra gran angular de 5 MP.

En cuanto a software, el dispositivo llega con MagicOS 9.0 basado en Android 15. El precio parte de unos 330 euros (aproximadamente $510.000 pesos argentinos) para la versión de 256 GB y alcanza los 375 euros ($580.000 pesos argentinos) en la variante de 512 GB, según la conversión de las cifras oficiales presentadas en Malasia.

Con este lanzamiento, HONOR apuesta por la autonomía y resistencia como elemento diferenciador frente a competidores que priorizan diseños más delgados. La marca ya había explorado esta estrategia en modelos como el HONOR 400 Smart 5G, aunque es con el X9d donde establece un salto en capacidad de batería y resistencia extrema.