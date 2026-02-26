Honor Magic8 Pro Air: probamos el nuevo teléfono liviano que apuesta a la potencia

El Honor Magic8 Pro Air pesa solo 155 gramos y llega con una cámara triple y el chip Dimensity 9500 para pelear en el segmento más exigente.

El nuevo Honor Magic8 Pro Air es un teléfono compacto que busca recuperar la comodidad de los dispositivos pequeños sin perder rendimiento. Con un peso de apenas 155 gramos y una pantalla de 6,3 pulgadas, este modelo de Honor se destaca por su ligereza y su configuración técnica de punta.

Diseño y potencia del nuevo teléfono liviano Usar un equipo tan liviano hoy en día es algo raro. Honor metió un emisor infrarrojo, NFC, parlantes estéreo y carga inalámbrica en un cuerpo muy fino. El procesador de este equipo es el chip Dimensity 9500, uno de los procesadores más potentes del mercado actual.

A diferencia de otros modelos que llevan el nombre "Air", este no se siente frágil al agarre. Lo único que hace un poco de ruido fue el puerto USB 2.0, que queda algo viejo para un equipo de este nivel que busca competir en lo más alto.

Honor AIR 1 Honor Magic8 Pro Air. Imagen generada con IA La cámara triple y su desempeño en el uso diario Este Honor Magic8 Pro Air viene con tres sensores traseros. La cámara principal saca fotos con colores vivos y un desenfoque natural que está a la altura de cualquier gama alta. El teleobjetivo de 3.2 aumentos es muy práctico, aunque hay que tener buen pulso porque si movés un poco la mano, la imagen se puede ver borrosa rápido.

El punto flojo aparece con el ultra gran angular de 50 megapíxeles. Si bien de día cumple, cuando baja la luz la calidad cae bastante en los bordes y el video muestra algunos tirones. Para las fotos macro, el sensor principal toma la posta porque el teleobjetivo necesita estar a casi medio metro de distancia para enfocar bien.