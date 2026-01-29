El Honor Magic V6 llegaría con la batería más grande del mundo para un teléfono plegable

La marca planea lanzar el Honor Magic V6 con una capacidad de 7.000 mAh. Conocé las filtraciones sobre este dispositivo que busca romper todos los récords.

El mercado de los teléfonos Honor espera la llegada del nuevo Honor Magic V6, un dispositivo que promete cambiar las reglas de juego en su segmento. Según las últimas filtraciones, este equipo llegaría con una autonomía superior a la de cualquier otro modelo que se doble en la actualidad.

Mientras que el modelo anterior, el Magic V5, salió a la venta el año pasado con una batería de 6.100 mAh para China y una de 5.820 mAh para el resto del mundo, el nuevo integrante de la familia revolucionará los plegables. El filtrador Digital Chat Station, que suele acertar con sus datos, adelantó que la capacidad mínima será de 7.000 mAh.

Récord de autonomía para los teléfonos plegables Lograr que estos aparatos duren encendidos por mucho tiempo siempre fue un dolor de cabeza para los ingenieros. El espacio interno es poco y el mecanismo de la bisagra ocupa mucho lugar. Sin embargo, parece que la firma china encontró el modo de meter más energía sin que el teléfono parezca un ladrillo. Se dice que están probando dos versiones: una de 6.900 mAh y otra que llega a los 7.200 mAh.

Es probable que, como ya pasó antes, la versión para el mercado internacional sea la más tranquila, mientras que el modelo para China se quede con la capacidad máxima. Todavía no se sabe nada sobre la velocidad de carga, pero si mantienen los estándares actuales, no debería tardar mucho en completarse. Estos teléfonos plegables están ganando terreno y la duración de la batería es el punto donde le pueden sacar una luz de ventaja a la competencia.

Honor Magic V6 plegable El diseño del Honor Magic V6 mantendría un perfil delgado a pesar del gran tamaño de su batería interna. Shutterstock Potencia con Snapdragon 8 Elite Gen 5 e imágenes de 200 MP Para que el equipo conforme la gama alta de la marca Honor, la empresa le metería el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, lo último de Qualcomm. Este procesador asegura que el sistema operativo MagicOS se mueva con total fluidez, sin trabas ni cierres inesperados. Es un hardware pensado para durar años sin quedar obsoleto.