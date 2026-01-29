El Honor Magic V6 llegaría con la batería más grande del mundo para un teléfono plegable
La marca planea lanzar el Honor Magic V6 con una capacidad de 7.000 mAh. Conocé las filtraciones sobre este dispositivo que busca romper todos los récords.
El mercado de los teléfonos Honor espera la llegada del nuevo Honor Magic V6, un dispositivo que promete cambiar las reglas de juego en su segmento. Según las últimas filtraciones, este equipo llegaría con una autonomía superior a la de cualquier otro modelo que se doble en la actualidad.
Mientras que el modelo anterior, el Magic V5, salió a la venta el año pasado con una batería de 6.100 mAh para China y una de 5.820 mAh para el resto del mundo, el nuevo integrante de la familia revolucionará los plegables. El filtrador Digital Chat Station, que suele acertar con sus datos, adelantó que la capacidad mínima será de 7.000 mAh.
Récord de autonomía para los teléfonos plegables
Lograr que estos aparatos duren encendidos por mucho tiempo siempre fue un dolor de cabeza para los ingenieros. El espacio interno es poco y el mecanismo de la bisagra ocupa mucho lugar. Sin embargo, parece que la firma china encontró el modo de meter más energía sin que el teléfono parezca un ladrillo. Se dice que están probando dos versiones: una de 6.900 mAh y otra que llega a los 7.200 mAh.
Es probable que, como ya pasó antes, la versión para el mercado internacional sea la más tranquila, mientras que el modelo para China se quede con la capacidad máxima. Todavía no se sabe nada sobre la velocidad de carga, pero si mantienen los estándares actuales, no debería tardar mucho en completarse. Estos teléfonos plegables están ganando terreno y la duración de la batería es el punto donde le pueden sacar una luz de ventaja a la competencia.
Potencia con Snapdragon 8 Elite Gen 5 e imágenes de 200 MP
Para que el equipo conforme la gama alta de la marca Honor, la empresa le metería el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, lo último de Qualcomm. Este procesador asegura que el sistema operativo MagicOS se mueva con total fluidez, sin trabas ni cierres inesperados. Es un hardware pensado para durar años sin quedar obsoleto.
En el apartado de fotos, la apuesta también es fuerte. Los rumores indican que el sensor principal será de 200 MP, lo que permitiría sacar imágenes con un nivel de detalle impresionante. Es un salto importante respecto a la generación previa y pone al teléfono a pelear cara a cara con los mejores exponentes de la fotografía móvil. Habrá que esperar un par de meses para que aparezcan más datos concretos, pero de movida el panorama pinta muy bien para los fanáticos de la marca.
Ficha técnica filtrada del Honor Magic V6
-
Batería: Entre 6.900 y 7.200 mAh de silicio-carbono.
Procesador: Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Cámara principal: 200 MP con estabilización óptica.
Sistema: MagicOS basado en Android 16.