Honor Magic V5: el plegable más delgado que apuesta fuerte por las cámaras

El Honor Magic V5 llega al mercado con una promesa clara: ofrecer un smartphone plegable tipo libro tan delgado como un móvil convencional sin renunciar a la potencia ni a un sistema de cámaras propio de la gama más alta. Tras una semana de uso, queda claro que el dispositivo no sólo destaca por su diseño, sino también por la ambición de su propuesta.

Honor mantiene su insignia por un plegable de perfil mínimo. Con apenas 8,8 milímetros de grosor cuando está cerrado y 4,1 mm al desplegarlo, el Magic V5 se siente ligero en mano para un teléfono de este tipo. Pesa 217 gramos, algo más que un smartphone estándar, pero sigue transmitiendo una sensación premium.

El módulo de cámaras rompe la estética delgada por su grosor , aunque es el precio a pagar por integrar un telefoto periscópico de 63 megapíxeles.

"Es lógico si pensamos que un sistema así necesita espacio", señala el análisis de Alejandro Alcolea, al probar el smartphone plegable.

Además, Honor incluye funda y cargador de 66 W en la caja, algo que otras marcas han dejado de ofrecer.

Cámaras y fotografía: el gran diferencial

En el apartado fotográfico, el Magic V5 supera a buena parte de la competencia. Su sensor principal de 50 Mpx, un gran angular de 50 Mpx y el telefoto periscópico ofrecen resultados propios de un móvil Ultra. El telefoto es “uno de los más divertidos que se han probado últimamente”.

La apuesta fotográfica de Honor lo distingue frente a rivales como el Galaxy Z Fold7, que prefirió una configuración más conservadora. Aquí, el fabricante chino busca competir de tú a tú con dispositivos de referencia en fotografía móvil.

Potencia y limitaciones

¿Vale la pena el Honor Magic V5?

El plegable integra el procesador Snapdragon 8 Elite de 3 nanómetros, acompañado de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. La batería de 5.820 mAh con carga rápida e inalámbrica asegura autonomía suficiente, aunque durante sesiones intensas el dispositivo tiende a calentarse.

En cuanto a resistencia, el Honor Magic V5 incorpora certificación IP58, que lo protege frente al polvo y al agua. Se trata de un avance frente al modelo anterior y una característica poco habitual todavía en este segmento.

image Honor Magic V5. Honor

El Magic V5 no es sólo 'el otro plegable más fino del mundo', como algunos lo describen. Su combinación de diseño ultradelgado, potencia y un sistema de cámaras que rivaliza con los mejores lo convierten en una opción destacada para quienes buscan innovación sin sacrificar rendimiento.