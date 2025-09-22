Nubia Air: el nuevo smartphone ultradelgado con batería de 5000 mAh

El mercado de dispositivos móviles recibió un nuevo integrante con el lanzamiento global del nubia Air en Berlín. Este smartphone combina un diseño ultradelgado de 5,9 mm con una batería de 5000 mAh, en un intento por superar la tensión habitual entre estética y autonomía de uso.

A días del lanzamiento del iPhone Air , insignia por lo ultradelgado que es, usuarios recordaron que la marca china nubia , ya tenía en sus planes un smartphone con estas características.

Con un peso de 172 gramos, el nubia Air ofrece una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas con resolución 1,5K, tasa de refresco de 120 Hz y brillo máximo de 1200 nits. La marca resaltó que este dispositivo inaugura la categoría “estilo Air”, orientada a consumidores jóvenes que priorizan la ligereza sin sacrificar rendimiento energético.

El vicepresidente de ZTE, Bai Keke, explicó durante la presentación: "Escuchando a jóvenes consumidores de todo el mundo y tomando en cuenta sus necesidades de tener un smartphone delgado y con una gran batería, nubia Air es nuestra respuesta". También destacó que el equipo refuerza la durabilidad y resistencia al agua, además de incorporar mejoras de imagen basadas en inteligencia artificial.

nubia: Estrategia de mercado y público objetivo

El precio de referencia internacional será de $440 dólares (aproximadamente $640,000 pesos argentinos), con ajustes según país y canal de distribución. La compañía busca posicionar el dispositivo en un segmento competitivo, donde la autonomía energética, el diseño y la relación calidad-precio resultan decisivos.

La estrategia apunta a usuarios jóvenes que consumen contenidos audiovisuales de forma intensiva y esperan dispositivos capaces de acompañar su ritmo diario sin recargas constantes. En ese sentido, el modelo ofrece carga rápida y un sistema de cámaras con estabilización pensado para la creación de videos y publicaciones en redes sociales.

De acuerdo con los analistas, la combinación de pantalla AMOLED, batería de gran capacidad y grosor reducido podría marcar una tendencia en la industria de smartphones, donde otros fabricantes también exploran formatos ultradelgados sin resignar prestaciones técnicas.