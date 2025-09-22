Samsung viene trabando y puliendo desde hace años sus relojes inteligentes para competir de lleno con el Apple Watch y sus grandes características de salud. Ahora, con el reciente lanzamiento del Galaxy Watch8 , la compañía surcoreana pretende mejorar uno de los aspectos más importantes de la vida cotidiana y el bienestar: la calidad del sueño.

Gracias a la incorporación de lo que Samsung denomina ‘Sleep Coaching’, este smartwatch puede recopilar datos claves del sueño y brindar las mejores recomendaciones para que los usuarios puedan dormir mejor .

A través de su análisis de ciclos de descanso, monitoreo ambiental y consejos diarios, Samsung acerca el concepto de biohacking al público general , pero de forma accesible, sin necesidad de métodos invasivos ni complejos.

Con el Galaxy Watch8, Samsung convierte el descanso en una experiencia guiada por un smartwatch.

El Sleep Coaching del Galaxy Watch8 arranca tras usar el reloj tres noches consecutivas. El dispositivo mide duración, fases de descanso y signos vitales, desbloqueando luego la función Bedtime Guidance, que recomienda horarios óptimos para acostarse y levantarse. ¿Quién no quisiera un coach personal que ayude a dormir mejor sin esfuerzo?

¿Cómo dormir mejor en 5 pasos? El Samsung Galaxy Watch8 te ayuda con esta función Este smartwatch de Samsung analiza factores ambientales que influyen en el sueño.

Paso 1: usá el Galaxy Watch8 al menos tres noches seguidas

Para iniciar el Sleep Coaching, es necesario dormir con el reloj durante tres noches consecutivas. En ese tiempo mide duración y calidad del sueño, ciclos, movimientos y signos vitales. Luego desbloquea la Bedtime Guidance, que recomienda los mejores horarios para acostarse y despertarse según tu ritmo biológico.

Paso 2: conocé tu “animal del sueño”

Tras analizar los patrones, el Galaxy Watch8 asigna un Sleep Animal que representa tu perfil de descanso. Cada animal trae consejos personalizados, como reducir el uso de pantallas antes de dormir, sumar momentos de relajación o ajustar la iluminación de la habitación.

Paso 3: analizá tu informe diario de sueño

Cada mañana el smartwatch entrega un informe detallado con fases de sueño (ligero, profundo, REM), frecuencia cardíaca, temperatura de la piel y oxígeno en sangre. Además, incluye el Informe del Entorno de Sueño, que mediante SmartThings evalúa temperatura, humedad, CO e iluminación del ambiente. Esto ayuda a detectar factores que afectan tu descanso.

Dormir Bien-Samsung Galaxy Watch8 - Interna 2 Este smartwatch de Samsung analiza factores ambientales que influyen en el sueño. Samsung

Paso 4: Ajustá el ambiente para dormir mejor

Con base en el informe, se pueden aplicar cambios simples en el dormitorio, como regular el aire acondicionado, mejorar la ventilación o reducir la luz, con el objetivo de generar un entorno más adecuado para dormir.

Paso 5: Aplicá las recomendaciones a lo largo del día

El Sleep Coaching también ofrece sugerencias diarias: meditar unos minutos, evitar cafeína por la tarde o realizar pausas relajantes. Estos microajustes durante el día se traducen en un descanso más profundo y constante por la noche.