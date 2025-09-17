¿Conviene comprar los smartphones más económicos de Nubia?

Los smartphones Nubia de gama de entrada apuestan a un público que prioriza el entretenimiento musical, el diseño llamativo y precios accesibles. Tanto el Nubia Music como el Nubia Music 2 integran funciones destacadas, aunque presentan diferencias en capacidad, sonido y opciones de compra que pueden influir en la elección del usuario.

El mercado de smartphones Nubia ofrece dos alternativas pensadas para quienes buscan un celular económico con prestaciones centradas en el audio y el diseño. Mientras el Nubia Music se mantiene como un modelo popular en ventas, el Nubia Music 2 suma mejoras técnicas que lo posicionan como la evolución natural dentro de la misma línea.

El Nubia Music destaca por su pantalla de 6,6 pulgadas HD+, su diseño en color azul y su propuesta sencilla pero funcional. El Nubia Music 2 , en cambio, amplía la experiencia visual con un panel LCD-IPS de 6,7 pulgadas, tasa de refresco de 120 Hz y acabados más vistosos, como Pop Art o Melody Wave con iluminación LED reactiva a la música.

En sonido, ambos modelos incorporan salida de auriculares de 3,5 mm, pero el Nubia Music 2 añade compatibilidad con DTS:X Ultra, lo que permite alcanzar hasta 95 decibelios y soporte de audio espacial, pensado para usuarios que buscan un efecto más inmersivo en música y contenidos multimedia.

image Nubia Music: un gama media muy económico. Nubia

Rendimiento y almacenamiento

El Nubia Music ofrece 4 GB de RAM, procesador Cortex-A55 octa-core a 1,6 GHz y 128 GB de almacenamiento interno, suficiente para un uso cotidiano de redes sociales, aplicaciones y fotos. El Nubia Music 2, por su parte, eleva la capacidad con 256 GB de almacenamiento, 4 GB de RAM ampliables a 8 GB dinámicos y un procesador Unisoc T7200, que asegura mayor fluidez. Ambos funcionan con Android 14, lo que garantiza compatibilidad con las aplicaciones actuales.

En cámaras, el Nubia Music incorpora un doble sensor trasero y una frontal de 5 MP, mientras que el Nubia Music 2 mejora con un módulo principal de 50 MP y optimización por inteligencia artificial.

Precio y conclusión

En Argentina, el Nubia Music se comercializa desde los $216.000 pesos, mientras que el Nubia Music 2 alcanza valores cercanos a los $269.000 pesos, según versión y acabado. Ambos incluyen accesorios básicos como cargador, funda y auriculares. La elección entre un celular Nubia u otro dependerá del presupuesto y las prioridades del usuario. El Nubia Music es una opción económica y funcional, mientras que el Nubia Music 2 suma mejoras en sonido, pantalla y almacenamiento que justifican su precio.

Sin embargo, no se debe esperar de estos smartphones Nubia prestaciones propias de la gama alta. Se trata de dispositivos de gama media baja, pensados como una alternativa funcional para quienes buscan un celular accesible para tareas cotidianas, o bien para usuarios que no hacen un uso intensivo del teléfono.