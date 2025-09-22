Silent Hill es una de las sagas de terror más importante en la historia de los videojuegos . Con el esperado lanzamiento de Silent Hill f —previsto para el próximo viernes 25 de septiembre en PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC—, Konami ha vuelto a poner un listón muy alto en lo que respecta a narrativa, suspenso, terror y belleza.

Desde MDZ Tecnología tuvimos la suerte de probar el título con acceso anticipado y sacar conclusiones —sin spoilers— de lo que representa, a todas luces, uno de los regresos más importantes de la saga de terror en los últimos años.

Review sin spoiler de Silent Hill f: un viaje entre la belleza, el terror y la melancolía de Konami

Para entender esta nuevo enfoque de Konami , primero hay que sumergirse en la premisa de Silent Hill f . El juego nos transporta a un Japón de la década de los 60, específicamente a Ebisugaoka, un pintoresco y aislado pueblo enclavado en un paso de montaña.

Aquí conoceremos a nuestra protagonista, Hinako Shimizu, una adolescente cuya vida transcurre sin grandes sobresaltos, pero con una pesada carga interna: el sentir constante del juicio de sus amigos y las altas expectativas que han depositado sobre ella. Este es un detalle crucial, pues el horror de Silent Hill siempre ha sido más psicológico que físico, un reflejo de los tormentos internos de sus protagonistas.

Silent Hill se muda a japón: un acierto que no dejará contento a todos los fans

Con cada nueva hora de juego que avanzaba, una pregunta resonaba en mi cabeza ¿estamos realmente ante un nuevo capítulo de la saga, o es simplemente una estrategia de marketing que se apropia de un nombre legendario? Por un lado, una mayoría celebra el apabullante y novedoso apartado estético; por otro, una facción de puristas enarbola un argumento que parece irrefutable: si no transcurre en el pueblo maldito, no puede llamarse Silent Hill.

Mi defensa de esta nueva adaptación en Japón parte de un hecho irreprochable: si bien la memoria de los gamers puede ser frágil, no es la primera vez que la saga abandona su pueblo natal.

Ahora, vayamos al núcleo del debate: la ubicación. Que la trama principal no se desarrolle en las calles de la “Ciudad Maldita” de Silent Hill no solo no es un drama, sino que tampoco es una novedad.

Review Silent Hill F - Interna 1 La polémica está servida: el cambio de escenario divide a los jugadores entre la innovación y la nostalgia. Konami

Hagamos un breve repaso. Silent Hill 4: The Room, uno de los títulos más aclamados y perturbadores, no se desarrolla estrictamente en Silent Hill. Su protagonista, Henry Townshend, está encerrado en su apartamento, el 302, en la ciudad de South Ashfield. Si bien viajamos a través de un grotesco agujero en su baño a localizaciones que sí pertenecen al universo de la saga, el eje central de la narrativa y el verdadero epicentro del horror es su apartamento, un lugar a kilómetros del pueblo que da nombre al juego.

Pero hay más. Silent Hill: Homecoming también se toma sus licencias geográficas. Gran parte de su historia se desenvuelve en Shepherd's Glen, la localidad natal de su protagonista, Alex Shepherd. El argumento nos lleva eventualmente a Silent Hill, pero la construcción del misterio y el desarrollo del personaje tienen sus raíces fuera de los límites del pueblo.

Review Silent Hill F - Interna 2 Hinako Shimizu se convierte en el nuevo rostro del horror en un pueblo japonés atrapado entre tradición y tragedia. Konami

Por tanto, la historia nos demuestra que la “Ciudad Maldita” es mucho más que un lugar en un mapa. Es un concepto, una manifestación del infierno personal que puede brotar en cualquier sitio. De esta forma, Silent Hill f no está traicionando su legado al explorar un nuevo escenario; al contrario, está siendo fiel a su esencia más profunda: la idea de que el verdadero horror no tiene fronteras y, tarde o temprano, nos encuentra a todos.

De esta forma, me queda claro que Ebisugaoka es un lugar despiadado, melancólico, lúgubre atractivamente horroroso. Así, tras haber jugado al título, puedo decirte que más allá de los nuevos protagonistas, los elementos esenciales de la saga están ahí.

El lore de Silent Hill f: el terror y la belleza de dos mundos

En Silent Hill f el miedo no surge únicamente de los monstruos, la niebla o el trauma, sino de la forma en que todos estos elementos se entrelazan para crear una experiencia cargada de tensión. Como en los clásicos de la saga, existe una dualidad de realidades: por un lado, el ya conocido mundo cubierto de niebla; por el otro, un espacio alternativo que se manifiesta tras la aparición de unas flores muy particulares.

Estas flores, conocidas en Japón como flores del infierno —higanbana (Lycoris radiata)—, no son un recurso estético elegido al azar. Su presencia está profundamente vinculada a la cultura del país del sol naciente, donde simbolizan la pérdida, la muerte, la reencarnación y la despedida de los recuerdos que se desvanecen con la ausencia de un ser querido. Este detalle enriquece el trasfondo del videojuego, aportándole una capa de significado que conecta con el dolor y los miedos más íntimos de la protagonista, Hinako.

Review Silent Hill F - Interna 3 Las flores del infierno marcan la transición entre mundos, un símbolo japonés que convierte la belleza en miedo. Konami

Esa belleza inicial que transmiten las flores pronto se transforma en un recordatorio perturbador: lo atractivo se torna aterrador. Es el mismo efecto que provocaban los primeros Silent Hill, cuando la transición de la niebla al óxido nos anticipaba que lo peor estaba por llegar. Silent Hill f recupera esa esencia, pero la reinterpreta desde un enfoque plenamente japonés: fusionar lo estético con lo macabro, la delicadeza con el horror más visceral, o como dice el título: “Una historia de decisiones imposibles, de la belleza en el terror y del terror en la belleza”.

La música de Silent Hill f: cuando el sonido se convierte en miedo

Hablar de Silent Hill sin detenernos en su música sería ignorar uno de los pilares más sólidos de la saga. Desde sus inicios, las composiciones han sido capaces de provocar en los jugadores miedo, tristeza o incluso rabia, convirtiéndose en un recurso narrativo tan poderoso como la niebla o los monstruos.

En Silent Hill f, la tradición se mantiene con una apuesta doblemente ambiciosa. Por un lado, regresa Akira Yamaoka, figura histórica y responsable de gran parte del legado sonoro de la franquicia. En esta ocasión, su aporte está enfocado en las composiciones del mundo de la niebla, con una impronta profundamente influenciada por la cultura japonesa. Por otro lado, se suma Kensuke Inage, quien toma las riendas de la música del “otro mundo”, aportando su propio sello para intensificar la experiencia.

Review Silent Hill F - Interna 4 El regreso de Akira Yamaoka y la incorporación de Kensuke Inage consolidan a la música como alma de la experiencia. Konami

Este trabajo en conjunto refleja con claridad que Konami no pretende relegar la música a un segundo plano. Por el contrario, la banda sonora en Silent Hill f se plantea como un catalizador de emociones, diseñada para potenciar la inmersión y acompañar cada transición entre mundos. De esta forma, se asegura que el aspecto sonoro continúe siendo un elemento central de la experiencia, uno de esos detalles que hacen que la saga mantenga intacta su identidad incluso en esta nueva entrega.

Símbolos y monstruos: el espejo del alma en estado puro

Si hay un pilar que sostiene la catedral del horror que es Silent Hill, ese es su lenguaje simbólico. En esta saga, nada, absolutamente nada, es producto del azar. Cada escenario, cada sonido o música y, sobre todo, cada una de las abominaciones que nos acechan, son un eco directo del tormento psicológico de la protagonista. Son piezas de un rompecabezas macabro que, al unirse, nos cuentan una historia mucho más oscura de lo que vemos a simple vista.

El ejemplo canónico, la clase magistral sobre este recurso, es y siempre será Silent Hill 2. El viaje de James Sunderland por el pueblo neblinoso es un descenso a su propia culpa. Las criaturas que enfrenta no son monstruos aleatorios; son la materialización de su sexualidad reprimida, de sus actos más viles y del insoportable dolor que vivió durante la enfermedad de su esposa, Mary. Los traumas de James se retuercen, cobran vida y se convierten en pesadillas andantes que lo persiguen sin descanso.

Review Silent Hill F - Interna 5 Cada criatura y escenario refleja los tormentos internos de Hinako, reafirmando que el verdadero miedo es psicológico. MDZ Tecnología

Y aquí es donde Silent Hill f no solo aprueba el examen, sino que parece querer llevar esta filosofía a un nuevo y aterrador extremo. Este enfoque no se limita a los enemigos; de hecho, en los santuarios oscuros que visita Hinako aparecen decoraciones con elementos de su vida, como fotografías personales y otros recuerdos. Esto refuerza una idea fundamental: no estamos explorando un lugar, estamos explorando una mente. Los escenarios están moldeados activamente por los traumas de la chica, diseñados para ponerla a prueba y obligarla a confrontar sus demonios.

Es en este punto donde la simbología y la psique del personaje se dan la mano de forma indisoluble. Silent Hill f demuestra haber entendido a la perfección que el verdadero terror de la saga no reside en el susto fácil, sino en obligarnos a mirar el reflejo de un alma rota. Y por lo que hemos visto, el espejo de Hinako Shimizu nos va a devolver una imagen absolutamente aterradora. La fórmula, afortunadamente, no ha cambiado.

Combate mejorado: tranquilos, no es un soulslike

Hablemos del elefante en la habitación, de ese temor que se susurró en foros y redes sociales durante semanas: el combate. La idea de que Silent Hill f pudiera sucumbir a las tendencias actuales, convirtiéndose en un juego de acción o, peor aún, en un soulslike, puso los pelos de punta a más de un veterano de la saga. Pueden respirar tranquilos. Tras nuestra experiencia, podemos afirmar que Silent Hill f refina su sistema de lucha, pero no traiciona su alma. El horror sigue siendo el protagonista.

La estructura clásica, ese bucle sagrado de narrativa, exploración, acertijos y jefes, permanece intacta. Sin embargo, el ritmo ha cambiado. A diferencia de entregas anteriores donde recorrer cada calle era opcional, aquí el juego te da muchas más razones para prestar atención a los detalles, y no son solo visuales. El peligro acecha con diseños de criaturas salidos de la peor de las pesadillas, obligándonos a estar en un estado de alerta constante.

Konami ha diseñado el terror de este videojuego para que sea una experiencia de inmersión y tensión. Algunos enemigos son lentos, un guiño al estilo tradicional, pero no por ello menos letales. Otros, en cambio, son implacables y te acecharán durante largos periodos. Aquí no siempre basta con esquivarlos; si te ven, irán a por ti. Y teniendo en cuenta que no estás en campo abierto, el sonido de su persecución en pasillos cerrados es una garantía de auténtico pánico.

Review Silent Hill F - Interna 6 El sistema de lucha evoluciona con más estrategia y tensión, sin traicionar la vulnerabilidad clásica de la saga. Konami

Entonces, ¿dónde está la mejora? Principalmente, en la ejecución. Silent Hill f privilegia el combate a corta distancia, los enfrentamientos cuerpo a cuerpo. El contexto rural dota a nuestra protagonista, Hinako, de un arsenal básico y rudimentario: los tradicionales tubos de acero, guadañas y otras herramientas de campo.

Pero aquí reside la clave de todo: Hinako no es una heroína de acción. Es una estudiante de secundaria que se defiende como puede, y el juego lo representa a la perfección. Sus movimientos son torpes, desesperados. La velocidad y la eficacia de sus ataques y defensas cambian drásticamente según el objeto que empuñe. Parte del encanto fundamental de Silent Hill es que sus protagonistas son personas comunes y esta entrega respeta ese pilar a rajatabla.

Ahora bien, sobre esa base de vulnerabilidad se construyen algunas novedades interesantes. Por primera vez, se representa gráficamente una barra de energía que se consume con cada movimiento, obligándonos a gestionar nuestro esfuerzo. Además, Hinako cuenta con un botón para evadir y, más importante aún, la posibilidad de realizar un contraataque. Mediante un estado de "concentración" (asignado a un gatillo), podremos buscar un destello rojo en el enemigo que indicará el momento perfecto para golpear. Esto, sumado a una mayor diversidad de movimientos y fases en todos los enemigos, desde el más básico hasta los jefes, añade una capa de estrategia a la supervivencia.

En definitiva, el combate en Silent Hill f se ha refinado, pero no ha perdido ni un ápice de la esencia de la franquicia. Es un sistema acorde a la época y, sobre todo, a las fortalezas y debilidades de su protagonista. No te sentirás poderoso, te seguirás sintiendo vulnerable y completamente expuesto al horror. Y eso, para un fan de Silent Hill, es la mejor noticia posible.

Lo bueno y lo malo de Silent Hill f

Lo bueno

Historia: es una trama original, algo lenta al principio, pero muy bien desarrollada.

Sonido y música: los efectos sonores, y sobre todo la música compuesta por Akira Yamaoka y Kensuke Inage, son sublimes. Las voces en japonés le dan un toque muy especial al título.

Ambientación: la recreación del pueblo de Ebisugaoka y toda la cultura japonesa combinan terror, misterio y belleza a partes iguales.

Gráficos: si bien son lo más impactante de la industria, está muy bien trabajados y pulidos. No experimenté bajones considerables en la consola Playstation 5.

Personajes: cada uno de los personajes presentados en el videojuego están bien desarrollados y resultan muy creíbles en sus historias.

están bien desarrollados y resultan muy creíbles en sus historias. Rompecabezas y acertijos: afortunadamente no subestiman al jugador; si bien algunos son más fáciles que otros, todos incluyen un componente de dificultad que los acerca a lo que conocemos de Silent Hill .

. Combate: el combate es lo que más ha cambiado en esta última entrega; no obstante, se siente familiar y añade un toque de estrategia para gestionar correctamente la barra de concentración y la de resistencia.

Review Silent Hill F - Interna 7 Una entrega que arriesga, conmueve y divide, pero que mantiene vivo el espíritu de Silent Hill. MDZ Tecnología

