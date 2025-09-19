PlayStation Plus se despide de cuatro juegos icónicos: uno de ellos con un 88 de valoración en Metacritic

PlayStation Plus se prepara para un nuevo recambio de catálogo en octubre de 2025. Como ocurre cada mes, Sony confirmó que varios títulos dejarán de estar disponibles en su servicio de suscripción. Esta vez, los usuarios deberán despedirse de cuatro juegos para PS5 y PS4, entre ellos un aclamado shooter con 88 puntos en Metacritic.

El título más importante que abandonará el servicio es Battlefield 1, desarrollado por DICE y publicado por Electronic Arts. El shooter ambientado en la Primera Guerra Mundial recibió elogios por su campaña y su modo multijugador, con combates de gran escala que lo convirtieron en uno de los FPS más destacados de su generación.

Con su salida, los suscriptores pierden la oportunidad de disfrutar de uno de los shooters mejor valorados de los últimos años dentro de PlayStation Plus.

Además de Battlefield 1, Sony confirmó que otros tres títulos dirán adiós al catálogo:

Ghostbusters: Spirits Unleashed : un multijugador asimétrico inspirado en la famosa franquicia de cine. Cuatro jugadores toman el rol de Cazafantasmas y deben enfrentarse a otro jugador que encarna al fantasma.

: un multijugador asimétrico inspirado en la famosa franquicia de cine. Cuatro jugadores toman el rol de Cazafantasmas y deben enfrentarse a otro jugador que encarna al fantasma. The Last Clockwinder : un juego de realidad virtual para PS VR2 que propone resolver acertijos con la ayuda de clones creados a partir de tus propios movimientos.

: un juego de realidad virtual para PS VR2 que propone resolver acertijos con la ayuda de clones creados a partir de tus propios movimientos. Tour de France 2023 : el simulador oficial de la competición ciclista más importante del mundo, ideal para los fanáticos del deporte.

Estos títulos estarán disponibles hasta el 21 de octubre de 2025, fecha en la que dejarán de formar parte de PlayStation Plus.

Nuevos juegos que llegan a PS Plus

Embed - The Last Clockwinder - Announcement Trailer PS VR2 Games

La rotación también trae buenas noticias. Durante septiembre, los suscriptores de PS Plus Extra y Premium recibieron títulos como WWE 2K25, Persona 5 Tactica, Fate/Samurai Remnant y Legacy of Kain: Defiance.

Además, PlayStation anunció que el 30 de septiembre llegarán nuevos juegos al servicio, entre ellos:

Green Hell (PS5 y PS4)

Crow Country (PS5 y PS4)

The Invincible (PS5)

Conscript (PS5)

Embed - Tour De France 2023 - Launch Trailer PS5 & PS4 Games

Aún falta que se revelen los primeros títulos que aterrizarán en octubre, lo que mantiene las expectativas altas para los suscriptores.