Ocho nuevos juegos aterrizan gratis en PlayStation Plus este mes y uno de ellos es imperdible

¿Vale la pena seguir suscripto a PlayStation Plus ? Si lo analizamos en profundidad, septiembre de 2025 trae una respuesta contundente: PS Plus Extra y Premium (Deluxe) recibirán 8 nuevos juegos totalmente gratis , según confirmó Sony en su blog oficial . La lista incluye desde el esperado WWE 2K25 hasta un spin-off de Persona 5, pasando por propuestas de terror, supervivencia y estrategia.

El título más destacado es WWE 2K25, que llega en versiones para PS5 y PS4. La entrega ofrece modos clásicos, la campaña MyRISE, el renovado modo Showcase y un roster repleto de luchadores. Una propuesta imprescindible para los fanáticos de la lucha libre.

Otro de los grandes estrenos es Persona 5 Tactica, un spin-off estratégico por turnos que lleva a los Phantom Thieves a una nueva aventura con estética renovada. La alineación se completa con Fate/Samurai Remnant, que también estará disponible para PS4 y PS5.

Juegos de terror y supervivencia

ps plus b Los suscriptores también podrán disfrutar de experiencias de terror como Crow Country. Crow Country

Los suscriptores del servicios de Playstation también podrán disfrutar de experiencias de terror como Crow Country, inspirado en los clásicos survival horror de PS1, y Conscript, ambientado en la Primera Guerra Mundial.

En cuanto a supervivencia y exploración, Green Hell desafiará a los jugadores en la selva amazónica y The Invincible los llevará a un viaje de ciencia ficción.

La propuesta realizada por Sony se completa con un regreso muy esperado: Legacy of Kain: Defiance, un clásico que llega para despertar nostalgia entre los jugadores veteranos.

Fechas de lanzamiento en PS Plus y juegos mensuales ya disponibles

16 de septiembre: WWE 2K25, Persona 5 Tactica, Fate/Samurai Remnant y Legacy of Kain: Defiance.

30 de septiembre: Green Hell, Crow Country, The Invincible y Conscript.

