Ocho nuevos juegos aterrizan gratis en PlayStation Plus este mes y uno de ellos es imperdible
La última actualización de PlayStation Plus trae sorpresas inesperadas: ocho juegos se suman al catálogo y uno de ellos promete revolucionar septiembre.
¿Vale la pena seguir suscripto a PlayStation Plus? Si lo analizamos en profundidad, septiembre de 2025 trae una respuesta contundente: PS Plus Extra y Premium (Deluxe) recibirán 8 nuevos juegos totalmente gratis, según confirmó Sony en su blog oficial. La lista incluye desde el esperado WWE 2K25 hasta un spin-off de Persona 5, pasando por propuestas de terror, supervivencia y estrategia.
WWE 2K25, la gran novedad del mes
El título más destacado es WWE 2K25, que llega en versiones para PS5 y PS4. La entrega ofrece modos clásicos, la campaña MyRISE, el renovado modo Showcase y un roster repleto de luchadores. Una propuesta imprescindible para los fanáticos de la lucha libre.
Persona 5 Tactica y más RPG
Otro de los grandes estrenos es Persona 5 Tactica, un spin-off estratégico por turnos que lleva a los Phantom Thieves a una nueva aventura con estética renovada. La alineación se completa con Fate/Samurai Remnant, que también estará disponible para PS4 y PS5.
Juegos de terror y supervivencia
Los suscriptores del servicios de Playstation también podrán disfrutar de experiencias de terror como Crow Country, inspirado en los clásicos survival horror de PS1, y Conscript, ambientado en la Primera Guerra Mundial.
En cuanto a supervivencia y exploración, Green Hell desafiará a los jugadores en la selva amazónica y The Invincible los llevará a un viaje de ciencia ficción.
La propuesta realizada por Sony se completa con un regreso muy esperado: Legacy of Kain: Defiance, un clásico que llega para despertar nostalgia entre los jugadores veteranos.
Fechas de lanzamiento en PS Plus y juegos mensuales ya disponibles
- 16 de septiembre: WWE 2K25, Persona 5 Tactica, Fate/Samurai Remnant y Legacy of Kain: Defiance.
- 30 de septiembre: Green Hell, Crow Country, The Invincible y Conscript.
Además, los usuarios de la suscripción básica ya pueden descargar tres juegos destacados:
- Psychonauts 2 (PS4);
- Stardew Valley (PS4);
- Viewfinder (PS5 y PS4).