La novedad que cambia la forma de jugar en PlayStation: así funciona la app más aclamada

Sony lanzó PlayStation Family , una app móvil gratuita para iOS y Android que permite a los padres y tutores gestionar el tiempo de uso, las compras y la seguridad online de los menores en PlayStation . Con esta herramienta, la compañía busca ponerse a la altura de Microsoft Family Safety, que desde hace años ofrece estas funciones en PC y Xbox .

La aplicación PlayStation Family es un sistema de control parental pensado para que los adultos puedan administrar la actividad de los niños y adolescentes en consolas PlayStation.

La aplicación PlayStation Family es un sistema de control parental pensado para que los adultos puedan administrar la actividad de los niños y adolescentes en consolas PlayStation. Desde un teléfono móvil se pueden autorizar solicitudes, bloquear descargas o establecer límites de tiempo sin necesidad de estar frente a la consola.

Cómo configurar el control parental en PlayStation

app playstation4 Desde un teléfono móvil se pueden autorizar solicitudes, bloquear descargas o establecer límites de tiempo sin necesidad de estar frente a la consola PlayStation

Para comenzar a usar la aplicación es necesario activar la gestión familiar en PSN. Estos son los pasos:

Crear la cuenta de administrador, designando a un adulto como responsable de la familia.

Desde la consola, ir a Ajustes > Familia y control parental > Administración de familia.

Verificar la identidad mediante un código QR con la app de PlayStation .

de . Crear un perfil para el menor, con un correo electrónico propio.

Una vez hecho esto, el administrador podrá gestionar todo desde la app PlayStation Family instalada en su smartphone.

Seguridad y privacidad para menores

app playstation3 Puedes supervisar y controlar gastos en PlayStation Store, con posibilidad de fijar un límite mensual PlayStation

Uno de los apartados más valorados es la posibilidad de configurar la privacidad de la cuenta del menor. Esto incluye:

Saber con quién juegan los hijos en línea.

Restringir el acceso a redes sociales.

Aplicar filtros de contenido de acuerdo a la edad del usuario.

De esta manera, los padres pueden tener un control más preciso sobre la experiencia digital de los chicos y adolescentes.

Dónde descargar la app

La aplicación ya está disponible de manera gratuita en las principales tiendas:

Google Play: para dispositivos Android desde la versión 8 en adelante.

App Store: para dispositivos iOS 14 o superior.

Sony recomienda que los adultos mantengan la app protegida en su propio teléfono para evitar que los adolescentes intenten modificar la configuración sin permiso.