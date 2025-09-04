Malas noticias: Sony recortaría el almacenamiento de la PlayStation 5 digital

La nueva Playstation digital llegaría con un cambio inesperado: una reducción de 1 TB a 825 GB de almacenamiento interno. El ajuste no implicaría un aumento en el precio, pero sí limitaría la capacidad disponible para juegos y actualizaciones en la consola de nueva generación.

La versión actualizada de la PlayStation 5 fue filtrada por el conocido informante billbil-kun, quien sostiene que Sony prepara el lanzamiento de este modelo en Europa. De confirmarse, los compradores se encontrarán con un SSD de 825 GB, en lugar de los 1 TB que incluye el modelo vigente. La diferencia sería de 175 GB menos, sin contar el espacio reservado para el sistema operativo y funciones adicionales.

En el mercado europeo, la nueva edición se vendería desde el 13 de septiembre por $499,99 dólares (unos $679.250 argentinos), el mismo precio que la versión de 1 TB disponible actualmente. El cambio aplicaría únicamente para la PlayStaiton 5 digital, mientras que la variante con lectora de discos seguiría ofreciendo un terabyte de almacenamiento interno.

La filtración indica que el recorte en la capacidad tendría un fin estrictamente económico. Según el reporte, Sony optaría por un SSD más pequeño para evitar un nuevo incremento de precios. No es un detalle menor, ya que la consola ya subió su valor en varias ocasiones: de $399,99 dólares (unos $543.400 argentinos) en 2020 pasó a $449,99 dólares (unos $611.325 argentinos) en 2022 y luego alcanzó los $499,99 dólares en abril de este año.

La PlayStation 5 con lectora de discos, en tanto, se mantiene estable en $549,99 dólares (unos $747.175 argentinos) desde hace dos años, sin modificaciones en su almacenamiento ni en su precio. Esto refuerza la idea de que el ajuste solo impactará en el modelo digital.

image El ahorro de Sony sacrifica almacenamiento en el próximo dispositivo. Sony

PlayStation 5: detalles de la actualización

El nuevo modelo, identificado como CFI-2100, llegaría con un empaque actualizado en el que se destacaría la capacidad de 825 GB junto a los logos de compatibilidad HDR y 4K 120 Hz. La distribución inicial sería en Europa, aunque todavía se desconoce si Sony planea extender la disponibilidad a otros mercados.

Por el momento, la versión de 1 TB sigue estando disponible en la tienda oficial de PlayStation, mientras la compañía no ha realizado un anuncio formal sobre la modificación. Resta ver si se confirma el cambio y cómo reaccionan los usuarios frente a una reducción que podría afectar la experiencia de quienes utilizan la consola solo en formato digital.